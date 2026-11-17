Hội thi sân khấu hóa diễn ra trong hai ngày 17-18/11. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), sáng 17/11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội”.

Đây là hoạt động thiết thực trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đặt ra những yêu cầu mới về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong toàn Công an thành phố; đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục thông qua sân khấu hóa các tình huống thực tiễn, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu đúng, nhớ sâu và vận dụng hiệu quả những quy định, chuẩn mực ứng xử, nhất là 10 việc phải thực hiện và 10 việc không được làm.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc hội thi. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cho biết: Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đối với lực lượng Công an nhân dân, văn hóa được thể hiện trực tiếp qua bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô không chỉ có trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, mà còn phải góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hội thi năm nay lựa chọn sân khấu hóa làm phương thức tuyên truyền, giáo dục. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Điểm mới của Hội thi năm nay là lựa chọn sân khấu hóa làm phương thức tuyên truyền, giáo dục trực quan, sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận các quy định qua văn bản, 21 đội tuyển dự hội thi sẽ đưa những tình huống thực tiễn trong công tác và đời sống lên sân khấu, từ đó cùng nhận diện vấn đề, tìm kiếm cách ứng xử phù hợp, đề cao tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn trong từng hành động.

Hội thi không chỉ nhằm lựa chọn những đội tuyển xuất sắc, những tiểu phẩm hay, mà quan trọng hơn là tạo sức sống mới cho quy tắc ứng xử, đưa những chuẩn mực từ văn bản trở thành nhận thức, từ nhận thức thành hành động thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thông qua các phần thi, những quy định của quy tắc ứng xử sẽ được chuyển tải thành các tình huống, câu chuyện sinh động, gần gũi với thực tiễn công tác và cuộc sống; qua đó nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phục vụ nhân dân.

Ra mắt sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử”. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Dịp này, Công an thành phố đã tổ chức ra mắt sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” gắn với thư viện video tuyên truyền. Đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ trong đổi mới phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng văn hóa ứng xử, giúp cán bộ, chiến sĩ thuận tiện tra cứu, học tập, tiếp cận các chuẩn mực thông qua những tình huống trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng.

Thư viện video sẽ tiếp tục được bổ sung, phát triển từ chính những câu chuyện, tình huống thực tiễn, trở thành nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên trong toàn lực lượng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức triển khai cuộc thi video ngắn trực tuyến “Quy tắc ứng xử-Từ nhận thức đến hành động”, với sự tham gia của 21 đội tuyển. Các video có thời lượng từ 60-120 giây, truyền tải những tình huống và thông điệp ứng xử thiết thực, góp phần mở rộng không gian tuyên truyền trên nền tảng số, đưa nội dung giáo dục đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Ngày 3/3/2026, Công an thành phố Hà Nội ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, xác lập những chuẩn mực ứng xử gắn với năm giá trị cốt lõi “Bản lĩnh-Trí tuệ-Nhân văn-Thanh lịch-Hiện đại”. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng trong xây dựng văn hóa Công an thủ đô, góp phần thống nhất nhận thức, hành vi và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu và đời sống.