Sân khấu hóa pháp luật, lan tỏa ý thức chấp hành

Những màn tranh tài hấp dẫn

Buổi tối cuối tuần, sân vận động Lữ đoàn 168 trở nên sôi động với sự tham gia, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa và học sinh, sinh viên trên địa bàn dành cho Hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật” năm 2026. Tham gia hội thi có 3 đội đến từ Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 3 và Đại đội Chỉ huy, cùng sự phối hợp của đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa.

Trong thời gian gần 2 giờ đồng hồ, 3 đội cùng trải qua 4 phần thi: Màn chào hỏi; hiểu biết pháp luật; xử trí tình huống và tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật. Theo dõi hội thi, chúng tôi nhận thấy, nếu màn chào hỏi giúp các đội giới thiệu nét đặc trưng của đơn vị bằng những tiết mục được đầu tư công phu thì phần thi kiến thức lại đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác trong nhận diện các quy định pháp luật. Những câu hỏi liên quan đến Luật Nghĩa vụ quân sự hay lĩnh vực phòng, chống ma túy, trật tự, an toàn giao thông, an ninh mạng... đều là những vấn đề gần gũi, thiết thực.

Tiết mục văn nghệ ấn tượng chào mừng hội thi.

Điểm đặc biệt của hội thi là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phần thi kiến thức đã tạo thêm sức hấp dẫn cho chương trình. Các đội thi sử dụng máy tính để trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian giới hạn, trong khi khán giả có thể trực tiếp tham gia trả lời bằng cách quét mã QR trên màn hình. Nhờ đó, người xem không còn đơn thuần là khán giả theo dõi cuộc tranh tài mà thực sự trở thành chủ thể tham gia tìm hiểu pháp luật.

Ở phần thi xử trí tình huống, các đội sau khi theo dõi những video do ban tổ chức chuẩn bị đều nhận diện được hành vi vi phạm, viện dẫn căn cứ pháp lý và đề xuất phương án giải quyết phù hợp. Phần thi tạo dấu ấn rõ nét nhất đối với khán giả là thi sân khấu hóa với 3 tiểu phẩm: “Tiếp bước cha anh”, “Ước mơ của em” và “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, những câu chuyện về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, các vấn đề pháp luật trong đời sống và phẩm chất của người quân nhân cách mạng được tái hiện sinh động. Qua cách giải quyết tình huống, thông điệp tuyên truyền được truyền tải tự nhiên, dễ hiểu, dễ nhớ, tạo sự đồng cảm và sức thuyết phục đối với người xem.

Hiệu quả và giá trị thiết thực

Sau khi chăm chú theo dõi chương trình, Trung sĩ Đỗ Trần Tiến Đạt, Tiểu đội trưởng thông tin, Trung đội Chỉ huy, Tiểu đoàn 1, cho biết, nội dung hội thi rất thiết thực, gần gũi, dễ tiếp cận, giúp hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật không còn khô khan, cứng nhắc mà có sức lôi cuốn rất lớn. Còn Thiếu úy QNCN Vũ Minh Dũng, lái xe Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, chia sẻ, qua quá trình ôn luyện, tham gia các phần thi đã giúp bản thân hiểu rõ hơn những quy định pháp luật gắn với cuộc sống, nhiệm vụ của quân nhân. Đặc biệt, từ hội thi, anh nhận thức được trách nhiệm tự giác chấp hành và vận dụng kiến thức để tuyên truyền, nhắc nhở đồng đội, người thân tránh vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Một cảnh trong phần thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật gây ấn tượng tại hội thi.

Được biết, để hội thi đạt hiệu quả thiết thực, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 168 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn thanh niên và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Đặc biệt, song song với hội thi trực tiếp, Lữ đoàn đã triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội trong 3 tuần, thu hút hơn 2.000 lượt học sinh, sinh viên và hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội được lan tỏa sâu rộng hơn trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương. Sau những phần tranh tài sôi nổi, đội Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2 xuất sắc giành giải nhất hội thi.

Phần thi “Hiểu biết pháp luật” diễn ra hết sức gay cấn, hấp dẫn.

Thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 168 xác định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời nghiên cứu, nhân rộng những mô hình thiết thực, xây dựng tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, địa bàn an toàn, văn minh, giàu đẹp.

(Đại tá Nguyễn Hồng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 168)

Hội thi đã thể hiện sự đổi mới về phạm vi, quy mô, nội dung và hình thức tuyên truyền. Đáng chú ý, đối tượng tham gia không chỉ có cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Quân đội mà còn mở rộng tới đoàn viên, thanh niên địa phương và nhân dân nơi đơn vị đóng quân, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân trên địa bàn. Sự tham gia của các đơn vị kết nghĩa không chỉ làm phong phú nội dung, hình thức hội thi mà còn tạo điều kiện để tuổi trẻ Quân đội phát huy vai trò xung kích trong tuyên truyền, vận động nhân dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

(Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị)