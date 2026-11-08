Sân khấu hóa câu chuyện pháp luật trong trường học Hà Nội

Từ mong muốn trở thành giáo viên của 2 nữ sinh Trường THCS Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, đến câu chuyện một học sinh từng thu mình sau biến cố gia đình, quyền học tập và lựa chọn tương lai của trẻ em gái được nhìn nhận qua những hoàn cảnh cụ thể. Để một em gái tự tin theo đuổi ước mơ, ngoài điều kiện học tập, các em còn cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng.