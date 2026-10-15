Sân khấu Hà Nội hội tụ, kết nối và sáng tạo nghệ thuật

Tối 14/10, tại Rạp Công Nhân (Hà Nội), Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”. Sự kiện do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức định kỳ hai năm một lần.

Tiếp nối sáu kỳ liên hoan trước, chương trình năm nay quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật đến từ các đơn vị Trung ương, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hà Tĩnh.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), NSND Nguyễn Xuân Bắc; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long trao cờ và hoa cho các đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan. (Nguồn: BTC)

Đa dạng loại hình, đề tài và cách thể hiện

Với 15 vở diễn thuộc các loại hình tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, liên hoan mang đến bức tranh đa dạng về hoạt động sáng tạo sân khấu hiện nay.

Các tác phẩm khai thác nhiều đề tài, phản ánh đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam qua những cách tiếp cận khác nhau. Sự hiện diện của nhiều loại hình nghệ thuật tạo điều kiện để các đơn vị giới thiệu thế mạnh chuyên môn, đồng thời giúp khán giả có thêm cơ hội tiếp xúc với những hình thức biểu đạt sân khấu phong phú.

Thông qua hoạt động biểu diễn và trao đổi nghề nghiệp, liên hoan hướng tới khuyến khích sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm và tìm kiếm những cách thức tiếp cận phù hợp hơn với nhu cầu thưởng thức của công chúng.

Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật nhìn nhận thực tiễn hoạt động, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm hướng phát triển cho từng loại hình sân khấu.

Hội đồng Giám khảo gồm các nhà quản lý, nghiên cứu và nghệ sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực sân khấu, do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, TS. Nguyễn Đăng Chương làm đại diện.

Các thành viên còn lại gồm NSND Trần Quốc Chiêm, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái, NSND Hoàng Cúc, NSND Nguyễn Hoài Huệ, họa sĩ NSND Nguyễn Đạt Tăng và nhạc sĩ NSƯT Đào Tuấn Hải.

Liên hoan đồng thời gắn với việc triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong định hướng phát triển văn hóa Thủ đô, sân khấu được đặt trong yêu cầu kết hợp bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật với sáng tạo sản phẩm văn hóa có bản sắc, đáp ứng nhu cầu công chúng và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.

Mở rộng cơ hội tiếp cận sân khấu

Một điểm đáng chú ý của liên hoan năm nay là hoạt động phát vé miễn phí phục vụ khán giả. Từ ngày 13/10, Ban tổ chức đã phát hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn.

Đông đảo người dân, trong đó có nhiều khán giả trẻ, đến Rạp Đại Nam nhận vé, tạo thêm cơ hội để các tác phẩm tiếp cận công chúng ngoài phạm vi những người thường xuyên theo dõi sân khấu.

Việc mở rộng khả năng tiếp cận có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động biểu diễn, nhất là trong nỗ lực duy trì sự quan tâm của khán giả đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống và sân khấu chuyên nghiệp.

Qua mỗi suất diễn, các đơn vị có thêm điều kiện tiếp nhận phản hồi thực tế, từ đó tìm kiếm cách thức tổ chức và biểu đạt phù hợp hơn với thị hiếu đa dạng của người xem.

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Kịch Hà Nội giới thiệu vở Ai là cha tôi, mở đầu chuỗi biểu diễn dự thi. Tác phẩm khai thác câu chuyện về một gia đình đơn thân hiện đại, nơi những bí mật trong quá khứ dần được hé lộ sau một biến cố bất ngờ, đẩy các nhân vật vào những lựa chọn và giằng xé nội tâm.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là dịp để các đơn vị nghệ thuật giới thiệu tác phẩm, tăng cường giao lưu chuyên môn và kết nối với công chúng. (Nguồn: BTC)

Từ câu chuyện gia đình, vở diễn gợi ra những vấn đề về huyết thống, trách nhiệm, tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên. Cách tiếp cận này đưa những vấn đề gần gũi của đời sống đương đại lên sân khấu, tạo không gian để khán giả suy ngẫm về các mối quan hệ và lựa chọn của con người.

Với chuỗi biểu diễn kéo dài đến ngày 23/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là dịp để các đơn vị nghệ thuật giới thiệu tác phẩm, tăng cường giao lưu chuyên môn và kết nối với công chúng. Lễ bế mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/10 tại Rạp Đại Nam, số 89 phố Huế, Hà Nội.