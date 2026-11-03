Sân khấu giảm giá vé hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” - Ảnh: BTC.

Theo đó, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam sẽ tổ chức tuần biểu diễn nghệ thuật từ ngày 22 đến 29/11 với ba tác phẩm sân khấu, đồng thời giảm 20% giá vé các suất diễn trong chương trình.

Ba tác phẩm được giới thiệu gồm: Hồn Trương Ba, da hàng thịt; Quân khu Nam Đồng và nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội. Mỗi tác phẩm khai thác một chủ đề riêng, từ những suy ngẫm về nhân cách, phẩm giá con người đến ký ức chiến tranh, tình đồng đội và lý tưởng sống.

Vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” sẽ diễn lúc 20h ngày 22 và 28/11. Tác phẩm do đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng, tiếp tục khai thác cuộc đấu tranh giữa phần hồn và phần xác. Ở phiên bản mới, ngôn ngữ hình thể được chú trọng, đặc biệt với cách thể hiện một diễn viên đảm nhận cả hai phần hồn và xác của nhân vật Trương Ba.

Cảnh trong tác phẩm "Hồn Trương Ba, da hàng thịt".

Vở “Quân khu Nam Đồng” diễn lúc 20h ngày 29/11, đưa khán giả trở về Hà Nội những năm tháng chiến tranh. Qua câu chuyện về tuổi thơ của những đứa trẻ trong khu tập thể Nam Đồng, tác phẩm khắc họa tình bạn, tình làng nghĩa xóm và sự gắn bó giữa các gia đình trong những năm tháng khó khăn.

Nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” diễn lúc 15h ngày 29/11. Tác phẩm tái hiện cuộc sống và chiến đấu của những thiếu niên trinh sát tại Huế trong chiến tranh, làm nổi bật lòng dũng cảm, tình đồng đội, tinh thần trách nhiệm và lý tưởng sống của thế hệ trẻ.

Theo Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, việc tổ chức tuần biểu diễn là dịp để Nhà hát phát huy vai trò của sân khấu trong lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần và bản sắc dân tộc; đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật, góp phần hình thành thói quen thưởng thức văn hóa trong cộng đồng.

Cùng với hoạt động của Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng tổ chức chuỗi biểu diễn trong tháng 11, giảm 20% giá vé các buổi diễn hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Các chương trình gồm: Cảm xúc Long Thành, Nghêu, Sò, Ốc, Hến, biểu diễn múa rối nước và múa rối cạn tại một số địa điểm ở Hà Nội.

Việc nhiều đơn vị nghệ thuật triển khai chương trình biểu diễn gắn với chính sách ưu đãi vé góp phần đưa hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đến gần công chúng, tạo thêm cơ hội thưởng thức nghệ thuật và khuyến khích người dân chủ động tham gia đời sống văn hóa.