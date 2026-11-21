Sân khấu đa tầng, hiệu ứng ánh sáng mãn nhãn

V-Beyond Concert là dự án đưa các nghệ sĩ Việt Nam đến biểu diễn tại Honda Center - địa điểm từng đón tiếp nhiều siêu sao quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên một chương trình do ê-kíp người Việt sản xuất, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ Việt Nam, có mặt trên sân khấu này.

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, không gian biểu diễn của V-Beyond Concert là điều được người hâm mộ quan tâm. Theo đó, thiết kế sân khấu mở rộng với nhiều tầng, bậc thang và hệ thống màn hình LED cỡ lớn. Không gian biểu diễn được bố trí rộng rãi, đủ để hàng chục nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu mà vẫn tạo được sự thoáng đãng. Đặc biệt, khoảng cách từ sàn diễn đến khu vực rào chắn cũng được tính toán để nghệ sĩ có thể tiến gần, tương tác trực tiếp với khán giả.

Hệ thống ánh sáng cũng góp phần tạo nên diện mạo ấn tượng cho đêm nhạc. Những luồng spotlight tập trung tạo chiều sâu cho không gian, kết hợp cùng các dải laser đan xen và hiệu ứng khói mờ, mang đến cảm giác như một sân khấu concert sôi động, bắt mắt. Đứng trước không gian biểu diễn rộng lớn, dàn Anh Tài và Chị Đẹp cũng không giấu được sự phấn khích. Tại hậu trường, "Chị Đẹp" Tuimi chia sẻ rằng sân khấu thực tế rộng lớn và choáng ngợp hơn nhiều so với những gì cô từng hình dung.

Mang chất liệu dân gian Việt lên sân khấu quốc tế

Không chỉ gây chú ý bởi phần nhìn, V-Beyond Concert còn có những tiết mục khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam, tạo nên màu sắc riêng cho đêm nhạc. Trong danh sách biểu diễn, Gương vỡ làm lành và Dạt vào tim em là hai ca khúc có sự kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và tinh thần âm nhạc đương đại. Cụ thể, Gương vỡ làm lành khai thác âm hưởng ngũ cung đặc trưng của dân gian Việt Nam, được phối khí theo hướng hiện đại. Trong khi đó, Dạt vào tim em kết hợp chất liệu dân ca và văn học dân gian Việt Nam với Hip-Hop, R&B. Sự giao thoa giữa những yếu tố quen thuộc và cách thể hiện mới hứa hẹn mang đến những màu sắc thú vị cho phần trình diễn.

Không khí trước giờ G cũng trở nên rộn ràng hơn với những khoảnh khắc hội ngộ của dàn nghệ sĩ. Các Anh Tài thuộc niên khóa K24 và K26 có dịp gặp lại nhau trong buổi tập. Anh Tài Bằng Kiều và K.O cùng ôn lại những động tác vũ đạo, trong khi Tumi và Xuân Nghi tranh thủ nghỉ ngơi sau khi luyện tập. Những khoảnh khắc hậu trường thoải mái phần nào cho thấy sự hào hứng của các nghệ sĩ trước thềm đêm diễn đặc biệt.