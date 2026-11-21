V-Beyond concert là dự án do YeaH1, iMe và AlphaZ cùng thực hiện. Đêm nhạc đưa nghệ sĩ Việt đến Honda Center, nơi được ví như "thánh đường" âm nhạc của nước Mỹ và từng đón hàng loạt siêu sao thế giới.

Sân khấu hoành tráng cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại tại V-Beyond concert

Ngay khi được công bố, những hình ảnh về không gian sân khấu đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ về sự hoành tráng và quy mô đầu tư.

Sân khấu V-Beyond concert được thiết kế mở rộng, gồm nhiều tầng, có bậc thang và màn hình LED cỡ lớn. Không gian đủ rộng để hàng chục nghệ sĩ xuất hiện cùng lúc trên sân khấu. Sàn diễn cũng được tính toán khoảng cách để nghệ sĩ có thể tiến sát khu vực rào chắn, giao lưu trực tiếp với người hâm mộ.

Hệ thống ánh sáng theo chuẩn quốc tế là một điểm nhấn khác. Đèn spotlight tạo chiều sâu như trong các tác phẩm điện ảnh. Các dải laser đan xen cùng hiệu ứng khói mờ sẽ tạo nên không gian thị giác ấn tượng.

Các "anh tài, chị đẹp" hội ngộ tại concert

Đứng trước sân khấu hiện đại, các “anh tài, chị đẹp” không giấu được sự phấn khích. Ở hậu trường, “chị đẹp” Tumi cho biết, sân khấu thực tế tại Honda Center rộng lớn và hoành tráng hơn nhiều so với những gì cô từng hình dung.

Cùng với quy mô hoành tráng, các tiết mục của đêm nhạc đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó có những ca khúc khai thác chất liệu văn hóa truyền thống Việt như Gương vỡ làm lành và Dạt vào tim em.

Gương vỡ làm lành là sáng tác mang âm hưởng ngũ cung đặc trưng của dân gian Việt Nam, được phối khí theo hướng hiện đại.

Các nghệ sĩ tích cực chuẩn bị cho đêm diễn

Trong khi đó, Dạt vào tim em là ca khúc kết hợp chất liệu dân ca và văn học dân gian Việt Nam với hip-hop và R&B hiện đại.

Bên lề buổi tập, các “anh tài” niên khóa 2024 và 2026 của Anh trai vượt ngàn chông gai cũng đã có dịp hội ngộ. “Anh tài” Bằng Kiều và K.O cùng nhau ôn lại động tác nhảy.