Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Quảng trường Danh Vọng sắp hoàn thiện

Chiều 2/11, sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng dần thành hình. Công trình bắt đầu thi công từ ngày 26/10.

Nhìn từ trên cao, sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 nằm giữa những dãy nhà, một mặt hướng ra hồ nước, một mặt hướng ra biển nhân tạo.

Trong nắng chiều, có thể nhìn rõ sự kết nối giữa không gian biểu diễn và cảnh quan xung quanh.

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Các khối giàn giáo dựng nối tiếp, tạo độ cao khác nhau phía sau và hai bên sân khấu. Một số vị trí đã được gắn đèn. Phần khung và lớp trang trí đang được thi công song song.

Một số công nhân vận chuyển các thanh kim loại tới vị trí lắp dựng. Phía sau là khán đài đã lên khung. Hàng trăm công nhân làm việc xuyên ngày đêm để hoàn thiện công trình trước lịch tập của ê-kíp và thí sinh.

Ở một vị trí khác, công nhân hàn những thanh kim loại đã xếp thành khung chữ nhật. Xung quanh là các cấu kiện, dây điện và dụng cụ thi công. Công đoạn gia công diễn ra ngay tại công trường, cùng lúc với việc lắp dựng phía trên.

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Các thùng thiết bị được vận chuyển tới khu vực sân khấu. Hạng mục âm thanh được triển khai cùng hệ thống chiếu sáng và tạo hình sân khấu.

Theo tổng đạo diễn Trần Tú, việc thiết kế sân khấu chung khảo và chung kết đều dựa trên ý tưởng “sân khấu trong sân khấu”, kết nối các lớp tạo hình với cảnh quan bên ngoài để mở rộng chiều sâu và góc nhìn. Không gian rộng cũng giúp ê-kíp bố trí nhiều tuyến di chuyển, khai thác đội hình và các phần trình diễn của thí sinh.

Dù đối mặt với áp lực vận hành và rủi ro thời tiết, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam vẫn chọn sân khấu ngoài trời để có không gian dàn dựng quy mô lớn, phát huy lợi thế về âm thanh.