Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Hải Phòng nhìn từ trên cao

Nhìn từ trên cao, khu vực tổ chức chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 nằm giữa Quảng trường Danh Vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Sân khấu được dựng ở một phía quảng trường, đối diện khán đài chính, hai bên là các khu khán đài phụ.

Công trình bắt đầu thi công từ ngày 26/10. Khu vực khán đài đã thành hình, mặt sàn sân khấu được ghép bằng nhiều tấm ván. Vật tư và cấu kiện tiếp tục được tập kết quanh khu vực lắp dựng.

Hệ khung kim loại dựng cao phía sau và hai bên sân khấu. Hiện tại, công nhân lắp những cấu kiện uốn cong trên mặt sàn, chưa hoàn thiện lớp trang trí.

Những khung cong được đặt tại nhiều vị trí trên sân khấu. Theo đạo diễn Trần Tú, thiết kế mang ý niệm Dệt miền thanh xuân, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Những đường cong trong thiết kế được hình thành từ các đoạn khung, trước khi bước vào công đoạn hoàn thiện bề mặt.

Theo phương án dàn dựng, chương trình sử dụng hệ thống bàn nâng tạo hiệu ứng cho các tiết mục. Biên đạo Khoa Nguyễn cho biết phần đồng diễn của Top 25 kết hợp thiết bị này với đội hình liên tục di chuyển.

Theo ý tưởng thiết kế, sân khấu được tổ chức thành cấu trúc mở, lấy trung tâm làm điểm xuất phát rồi mở rộng sang hai phía.

Điểm nhấn trong thiết kế là hệ cánh cửa cách điệu từ những chiếc lá xếp vào nhau. Tổng đạo diễn Trần Tú cho biết hình tượng này gắn với hành trình của 25 cô gái: bước qua đêm chung kết để bắt đầu chặng đường mới, mang theo những trải nghiệm và trách nhiệm với cộng đồng.

Ba khu khán đài hướng về sân khấu, khoảng sân ở giữa vẫn đang phục vụ thi công. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thiện ngày 5/11 để ê-kíp và thí sinh bắt đầu ráp sân khấu.

Trong thời gian sân khấu được lắp dựng, Top 25 tập vũ đạo, đội hình và làm quen với phụ kiện trình diễn tại phòng tập đặt tại khu Đồi Rồng.

Chương trình do Trần Tú làm tổng đạo diễn, Vũ Hồng Thắng và Linh Dak đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu. Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 7/11 tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng, dự kiến đón gần 7.000 khán giả.