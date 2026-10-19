Sân golf Hoàng Đồng: Nút thắt 1,3 triệu m³ đất, đá trước mốc khởi công

Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn đang đứng trước yêu cầu đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trong đó có việc xử lý khối lượng lớn đất, đá dư thừa phát sinh trong quá trình thi công. Đây là nội dung được UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh tại Văn bản số 9678/VP-KTCN ngày 15/10/2026, nhằm tháo gỡ các vướng mắc và bảo đảm tiến độ dự án.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhà đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo nghiên cứu khả thi, gửi cơ quan chuyên môn thẩm định chậm nhất ngày 30/10/2026. Mục tiêu được đặt ra là tổ chức khởi công dự án trong tháng 11/2026.

Lạng Sơn tìm phương án xử lý 1,3 triệu m³ đất đá tại dự án sân golf Hoàng Đồng. (Ảnh minh họa)

Để đạt được mốc tiến độ này, các sở, ngành liên quan được yêu cầu rà soát toàn bộ nhiệm vụ đã giao, xác định rõ nội dung hoàn thành, phần việc còn tồn đọng, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Các cơ quan phải hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục thuộc thẩm quyền, tránh tình trạng hướng dẫn thiếu thống nhất hoặc chậm giải quyết làm phát sinh thêm vướng mắc cho nhà đầu tư.

Bài toán 1,3 triệu m³ đất, đá dư thừa

Một trong những vấn đề đáng chú ý của dự án là phương án xử lý khoảng 1,3 triệu m³ đất, đá dư thừa. Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, việc xác định địa điểm tiếp nhận khối lượng này cần được tính toán linh hoạt, không nhất thiết tập trung toàn bộ tại một vị trí.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các địa phương liên quan và Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn rà soát, đề xuất phương án xử lý cụ thể, khả thi. Các cơ quan cũng phải đánh giá nhu cầu sử dụng đất đắp tại những công trình, dự án khác trên địa bàn, qua đó nghiên cứu khả năng tận dụng nguồn đất, đá phù hợp và giảm khối lượng phải vận chuyển đến các vị trí đổ thải.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa trực tiếp đối với tổ chức thi công. Với khối lượng đất, đá lớn, việc xác định vị trí tiếp nhận, khả năng đáp ứng của từng địa điểm và phương án vận chuyển có thể ảnh hưởng đến công tác san gạt mặt bằng, tổ chức thi công cũng như chi phí triển khai dự án. Tuy nhiên, hiệu quả của phương án còn phụ thuộc vào kết quả khảo sát thực tế, tính chất đất, đá và việc hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành rà soát, báo cáo trước ngày 20/10/2026.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành rà soát, báo cáo trước ngày 20/10/2026. Trường hợp còn nội dung vượt thẩm quyền, cơ quan chủ trì phải phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; không để việc xử lý đất, đá tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch khởi công.

Đáng chú ý, UBND tỉnh cũng phê bình UBND phường Đông Kinh và UBND xã Đồng Đăng do chưa gửi kết quả rà soát theo thời hạn trước ngày 10/10. Hai địa phương được yêu cầu khẩn trương khảo sát thực tế, báo cáo kết quả chậm nhất ngày 16/10/2026. Các địa phương còn lại tiếp tục rà soát những vị trí có khả năng tiếp nhận đất, đá, đánh giá cụ thể năng lực tiếp nhận thay vì đặt yêu cầu mỗi vị trí phải xử lý toàn bộ khối lượng phát sinh.

Áp lực hoàn thiện thủ tục trước khi khởi công

Không chỉ phụ thuộc vào phương án xử lý đất, đá, tiến độ dự án còn gắn với trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ của nhà đầu tư và việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý. UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn chủ động cung cấp thông tin về khối lượng, tính chất đất, đá dư thừa, nhu cầu diện tích, phương án vận chuyển; đồng thời trực tiếp khảo sát, đề xuất các địa điểm tiếp nhận và khả năng sử dụng đất, đá tại những dự án khác.

Trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan chức năng, nhà đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ thuộc trách nhiệm của mình để trình thẩm định đúng thời hạn. Văn bản cũng nêu rõ nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với phần chậm tiến độ do không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các nội dung đã được hướng dẫn.

Ở chiều ngược lại, các sở, ngành phải xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền; với vấn đề vượt thẩm quyền, cần báo cáo kèm phương án cụ thể, khả thi thay vì chỉ nêu khó khăn. Sở Tài chính tiếp tục làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, rà soát tổng thể tiến độ và phân định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước với nhà đầu tư.

Việc UBND tỉnh đặt mốc hoàn thiện hồ sơ vào cuối tháng 10 và khởi công trong tháng 11 cho thấy áp lực tiến độ đang tập trung vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Khả năng đáp ứng các mốc này sẽ phụ thuộc vào việc xử lý đồng thời các vướng mắc về đất, đá dư thừa, thủ tục môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi và sự phối hợp giữa các bên.

Vì vậy, yêu cầu đẩy nhanh dự án không chỉ dừng ở việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, mà còn đòi hỏi các phương án kỹ thuật và tổ chức thi công phải được xác định rõ, có thể triển khai trên thực tế. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai xây dựng theo kế hoạch đã đặt ra.