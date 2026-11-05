Sàn gỗ muốn bền đẹp nhiều năm, gia đình đừng bỏ qua những lưu ý này

Khí hậu nóng ẩm, đặc biệt vào những ngày nồm ở Việt Nam, có thể khiến sàn gỗ đối mặt với nguy cơ phồng rộp, cong vênh nếu không được bảo quản phù hợp. Bên cạnh đó, thói quen vệ sinh hoặc di chuyển đồ đạc không đúng cách cũng có thể làm bề mặt sàn nhanh xuống cấp.

Dưới đây là những lưu ý các gia đình nên áp dụng trong quá trình sử dụng.

Hạn chế nước và kiểm soát độ ẩm

Nước là một trong những yếu tố dễ gây hư hại cho sàn gỗ, nhất là các loại sàn công nghiệp không có khả năng chịu nước cao. Vì vậy, khi vệ sinh, gia đình nên sử dụng khăn hoặc cây lau nhà đã vắt thật ráo, tránh để nước đọng trên bề mặt.

Nếu nước mưa hắt vào nhà, đường ống rò rỉ hoặc đồ uống bị đổ xuống sàn, cần dùng khăn khô thấm sạch càng sớm càng tốt. Sau đó, có thể bật quạt để hỗ trợ làm khô khu vực bị ướt. Nếu nước thấm xuống khe sàn hoặc diện tích ngập lớn, nên kiểm tra và xử lý sớm để tránh hư hỏng bên dưới.

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Vào những ngày nồm ẩm, nên đóng cửa khi độ ẩm ngoài trời cao, hạn chế không khí ẩm tràn vào nhà. Gia đình có thể sử dụng điều hòa ở chế độ hút ẩm hoặc máy hút ẩm nếu cần. Tuy nhiên, cũng không nên duy trì môi trường quá khô trong thời gian dài vì một số loại sàn gỗ có thể co ngót khi độ ẩm thay đổi mạnh.

Vệ sinh đúng cách, tránh làm xước bề mặt

Trước khi lau nhà, nên quét hoặc hút bụi để loại bỏ cát, bụi bẩn và những hạt nhỏ có thể gây trầy xước khi ma sát với bề mặt sàn. Khi hút bụi, nên chọn đầu hút phù hợp với sàn cứng, ưu tiên chổi mềm và tránh các phụ kiện có thể làm xước lớp phủ bảo vệ.

Không nên sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh, chất tẩy trắng hoặc hóa chất không phù hợp với vật liệu. Tốt nhất, gia đình nên chọn dung dịch vệ sinh chuyên dụng theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Với các vết bẩn thông thường, có thể dùng khăn mềm hơi ẩm để lau rồi làm khô lại.

Đối với vết kẹo cao su hoặc sáp nến, có thể thử làm lạnh để vết bẩn cứng lại rồi nhẹ nhàng lấy ra bằng dụng cụ không sắc cạnh. Trước khi sử dụng bất kỳ dung dịch hay cách xử lý nào, nên thử ở vị trí khuất để tránh làm hỏng lớp hoàn thiện của sàn.

Bảo vệ sàn trước tác động của đồ đạc

Chân bàn, ghế, tủ và giường có thể tạo ra vết xước hoặc vết lõm nếu thường xuyên kéo lê trên sàn. Để hạn chế tình trạng này, nên dán miếng nỉ hoặc bọc cao su mềm dưới chân đồ nội thất. Khi cần di chuyển vật nặng, nên nhấc lên nếu có thể hoặc sử dụng dụng cụ hỗ trợ thay vì kéo trực tiếp.

Các gia đình cũng nên hạn chế đi giày gót nhọn, giày có đế cứng hoặc mang theo sỏi, cát vào khu vực lát gỗ. Đặt thảm chùi chân ở cửa ra vào, lối ra ban công và khu vực gần nhà vệ sinh giúp giữ lại bụi bẩn, hạn chế nước và độ ẩm tiếp xúc với sàn.

Nếu sử dụng ghế xoay tại nhà, nên đặt thảm bảo vệ bên dưới để giảm ma sát do bánh xe di chuyển liên tục. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể giúp hạn chế những vệt mòn xuất hiện tại khu vực làm việc.

Tránh ánh nắng trực tiếp và chú ý dấu hiệu mối mọt

Ánh nắng chiếu trực tiếp trong thời gian dài có thể khiến màu sàn gỗ thay đổi, đồng thời làm vật liệu co ngót nếu nhiệt độ và độ ẩm biến động lớn. Vì vậy, tại những khu vực gần cửa kính hoặc thường xuyên có nắng chiếu, gia đình nên sử dụng rèm để giảm cường độ ánh sáng.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, cần kiểm tra định kỳ các góc khuất, chân tường và khu vực gần đồ nội thất bằng gỗ để phát hiện dấu hiệu mối mọt. Những đường đất nhỏ, bụi gỗ bất thường hoặc gỗ có dấu hiệu rỗng, mục có thể là cảnh báo cần lưu ý. Nếu nghi ngờ có mối, nên liên hệ đơn vị chuyên môn để kiểm tra và xử lý, tránh tự ý phá bỏ khu vực bị ảnh hưởng khiến việc xác định phạm vi xâm nhập khó khăn hơn.

Kiểm tra sàn khi có tiếng kêu hoặc dấu hiệu phồng rộp

Nếu sàn phát ra tiếng kêu lạ khi bước đi, nguyên nhân có thể liên quan đến mặt nền không bằng phẳng, lớp lót bên dưới hoặc hệ thống hèm khóa. Không nên tự ý rắc bột, hóa chất vào khe sàn để xử lý vì cách này có thể không giải quyết được nguyên nhân và không phù hợp với mọi loại vật liệu. Tốt nhất, gia đình nên kiểm tra lại vị trí phát ra tiếng kêu và nhờ đơn vị thi công hoặc thợ chuyên môn đánh giá.

Với sàn gỗ lắp đặt theo phương pháp hèm khóa, khoảng hở giãn nở ở chân tường cũng rất quan trọng. Khe này giúp sàn có không gian co giãn khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi. Kích thước cụ thể cần tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đơn vị thi công, không nên tự áp dụng một con số cố định cho mọi loại sàn.

Nhìn chung, để sàn gỗ bền đẹp, gia đình cần chú ý nhất đến việc hạn chế nước đọng, vệ sinh đúng cách và tránh các tác động mạnh lên bề mặt. Khi phát hiện sàn có dấu hiệu phồng, cong vênh hoặc đổi màu bất thường, nên tìm nguyên nhân và xử lý sớm thay vì chờ hư hỏng lan rộng.