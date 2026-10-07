Sàn gỗ bị co ngót: Nguyên nhân và cách khắc phục

Co ngót là hiện tượng kích thước của gỗ giảm xuống khi độ ẩm trong vật liệu thay đổi. Sàn gỗ bị co ngót sẽ để lại những khoảng hở tạo điều kiện cho bụi bẩn bám vào và làm tính thẩm mỹ.

Vì sao sàn gỗ bị co ngót?

Gỗ là vật liệu có cấu trúc tự nhiên, có khả năng hấp thụ và nhả hơi ẩm từ môi trường. Vì vậy, kích thước sàn có thể thay đổi theo điều kiện thời tiết.

Độ ẩm và nhiệt độ thay đổi

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến sàn gỗ bị co ngót. Khi thời tiết khô hanh hoặc sử dụng điều hòa trong thời gian dài, độ ẩm không khí giảm, gỗ mất nước và có xu hướng co lại.

Thời tiết hanh khô khiến sàn gỗ bị co ngót. (Ảnh: Sàn gỗ Nguyễn Kim)

Thi công chưa đúng kỹ thuật

Sàn gỗ cần có khoảng cách nhất định giữa mép sàn và tường, chân cột hoặc các vị trí cố định để tạo không gian cho vật liệu giãn nở, co lại.

Nếu thợ thi công ghép sàn quá sát tường hoặc bỏ qua yêu cầu về khe co giãn, khiến sàn gỗ không có biên độ co giãn theo nhiệt độ, dẫn đến xô lệch, co ngót hoặc hở hèm.

Chất lượng sàn gỗ

Chất lượng không đạt tiêu chuẩn là một trong những nguyên nhân khiến sàn gỗ bị co ngót. Theo đó, gỗ chưa được sấy khô đúng tiêu chuẩn sẽ giữ độ ẩm cao bên trong. Khi đưa vào sử dụng, gỗ tiếp tục mất nước và co lại, làm xuất hiện các khe hở.

Cách khắc phục sàn gỗ bị co ngót

Sàn gỗ bị co ngót có thể khắc phục bằng nhiều cách, tùy theo tình trạng co ngót. Nếu sàn gỗ bị co ngót ít, do thay đổi độ ẩm theo mùa, có thể theo dõi và duy trì môi trường trong nhà ổn định. Sàn gỗ được cấp ẩm sẽ giãn nở và thu nhỏ khe hở.

Trường hợp sàn bị co ngót nhiều, tạo khe hở lớn, nên liên hệ đơn vị thi công để kiểm tra. Thợ có thể tháo một phần sàn, điều chỉnh khe co giãn, xử lý nền hoặc thay thế những thanh gỗ bị hư hỏng.

Cách phòng tránh sàn gỗ bị co ngót

Để sàn gỗ luôn bền đẹp, không gặp tình trạng co ngót, nên lựa chọn vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu và mục đích sử dụng. Sàn gỗ phải được lắp đặt trên nền đủ phẳng, sạch và khô, đồng thời tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất về khe co giãn.

Để tránh sàn gỗ co ngót, cần hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp xuống sàn. (Ảnh: Sàn gỗ Á Châu)

Trong quá trình sử dụng, gia chủ nên giữ môi trường trong nhà thông thoáng, hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp xuống sàn và xử lý nhanh khi nước bị đổ hoặc rò rỉ.

Lưu ý, không nên đặt các thiết bị tỏa nhiệt lớn như bếp điện, lò sưởi trực tiếp lên bề mặt sàn để tránh mất độ ẩm, gây co ngót sàn.

Ngoài ra, nên chọn đơn vị sản xuất và cung cấp sàn gỗ đúng tiêu chuẩn, đội ngũ thi công lành nghề và có kinh nghiệm đảm bảo lắp đặt sàn gỗ đúng kỹ thuật, hạn chế tình trạng lỗi co ngót.