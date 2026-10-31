Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị tấn công mạng, thiệt hại hơn 6 tỷ USD

(Ảnh: Binance)

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance ngày 30/10 xác nhận bị tấn công mạng, với thiệt hại ước tính 6,3 tỷ USD.

Binance cam kết sử dụng tiền của công ty để bù đắp tổn thất. Số dư tài khoản khách hàng không bị ảnh hưởng, nhưng chức năng rút tiền hiện chưa được khôi phục.

Đây được cho là vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, với thiệt hại gấp khoảng bốn lần vụ tin tặc lấy đi 1,5 tỷ USD từ sàn Bybit hồi tháng 2/2025.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch hàng ngày, cho biết đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để xử lý vụ tấn công phức tạp này. Sàn đã phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo thiệt hại có thể tiếp tục tăng.

Theo công ty điều tra blockchain TRM Labs và công ty phân tích blockchain Chainalysis, phần lớn hoạt động tấn công diễn ra trong khoảng 20 phút vào cuối ngày 29/10. TRM Labs nhận định nhiều khả năng nhóm TraderTraitor đứng sau vụ việc. Nhóm này cũng bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công sàn Bybit.

Đồng Giám đốc điều hành Binance, ông Richard Teng, cho biết tin tặc có thể đã xâm nhập máy tính xách tay của một kỹ sư phần mềm, từ đó tiếp cận hệ thống xử lý rút tiền. Binance sau đó phát hiện thêm các điểm bị xâm nhập khác. Quá trình điều tra gặp khó khăn do một phần mềm được thiết kế để xóa dấu vết.

Các chuyên gia an ninh cho rằng tin tặc có thể đã chiếm quyền kiểm soát máy tính bằng thủ đoạn lừa nạn nhân tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc cấp quyền truy cập hệ thống.

Vào lúc 9h00 GMT ngày 30/10, Binance cho biết họ dự kiến khôi phục chức năng rút tiền trong vòng 45 giờ tiếp theo. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Mỹ đang xem xét vụ việc. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang phối hợp với các đối tác để đánh giá quy mô vụ tấn công.

Công ty Tether đã phong tỏa gần 1,57 tỷ USD liên quan đến vụ việc, trong khi Circle phong tỏa khoảng 800 triệu USD. Theo Chainalysis, tin tặc dường như đang sử dụng những phương thức rửa tiền tinh vi chưa từng thấy.

Sau vụ việc, giá bitcoin giảm gần 5%, có lúc xuống khoảng 76.400 USD, thấp nhất kể từ giữa tháng 9/2026, trước khi phục hồi nhẹ. Các sàn giao dịch khác nhanh chóng tăng cường phòng vệ. Coinbase thông báo đã điều chỉnh hệ thống lưu trữ khóa tiền điện tử ngoại tuyến để đề phòng.

Giám đốc điều hành OKX, ông Star Xu, kêu gọi ngành xây dựng hệ thống cảnh báo theo thời gian thực, giúp chia sẻ thông tin ngay khi xảy ra tấn công, phối hợp ứng phó nhanh và tạm thời phong tỏa tài sản nghi bị đánh cắp.

Giới phân tích cho rằng ngành tiền điện tử cần khẩn trương hành động trong bối cảnh chính quyền Mỹ thúc đẩy tích hợp sâu hơn tài sản số vào hệ thống tài chính.

Ông Chris Perkins, người phụ trách mảng tiền điện tử tại công ty quản lý tài sản Franklin Templeton, nhấn mạnh vấn đề an ninh phải được giải quyết ngay để tiền điện tử phát huy hết tiềm năng./.