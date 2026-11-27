CEX.io dừng giao dịch Pi, lộ trình hủy niêm yết kéo dài đến tháng 1/2027

Pi Network đang đối mặt với diễn biến đáng chú ý khi CEX.io thông báo đưa đồng tiền số Pi (PI) ra khỏi nền tảng giao dịch. Đây là sàn giao dịch đầu tiên công bố kế hoạch hủy niêm yết tài sản này.

Theo thông báo ngày 26/11/2026, CEX.io cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình rà soát định kỳ. Sàn đánh giá các tài sản dựa trên tiêu chí thanh khoản, tuân thủ quy định và chất lượng vận hành nền tảng.

Theo lộ trình được công bố, từ ngày 26/11, CEX.io ngừng chức năng mua và giao dịch giao ngay đối với Pi. Người dùng vẫn có thể bán lượng Pi hiện có thông qua ví, đồng thời hủy các lệnh giao dịch đang mở.

Đến ngày 24/12, hoạt động giao dịch sẽ chấm dứt hoàn toàn. Những lệnh còn tồn tại trên hệ thống sẽ được tự động hủy. Đây là thời điểm người dùng cần đặc biệt lưu ý nếu còn tài sản Pi trên nền tảng.

GIá tiền ảo Pi lao dốc những ngày qua.

Từ ngày 28/12/2026 đến 11/1/2027, số dư Pi còn lại sẽ được CEX.io tự động chuyển đổi sang USDC. Việc chuyển đổi được thực hiện theo tỷ giá thị trường tại thời điểm xử lý và ghi có vào ví người dùng.

Ngày 11/1/2027, Pi chính thức bị gỡ khỏi nền tảng CEX.io. Sàn lưu ý tỷ giá chuyển đổi có thể khác biệt so với mức giá trong quá khứ và không bảo đảm một mức giá cố định.

Động thái của CEX.io thu hút sự chú ý bởi Pi Network từng xây dựng cộng đồng người dùng đông đảo. Dự án cũng nhận được sự quan tâm lớn từ những người tham gia hệ sinh thái tiền mã hóa.

Tuy nhiên, cần phân biệt việc một sàn giao dịch hủy niêm yết với việc một dự án blockchain ngừng hoạt động. Quyết định của CEX.io hiện chỉ phản ánh chính sách hỗ trợ tài sản trên nền tảng này.

Việc hủy niêm yết cũng chưa đủ cơ sở để kết luận Pi Network mất toàn bộ giá trị. Dù vậy, diễn biến này đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì thanh khoản và mức độ chấp nhận của các nền tảng giao dịch đối với tài sản số.

Hủy niêm yết và những rủi ro người dùng cần nhận diện

Trong thị trường tài sản số, niêm yết trên sàn giao dịch thường được xem là một yếu tố hỗ trợ khả năng tiếp cận và giao dịch. Tuy nhiên, việc được niêm yết không đồng nghĩa tài sản đó được bảo đảm về giá trị hoặc khả năng sinh lời.

Các sàn giao dịch có thể thay đổi danh mục tài sản dựa trên nhiều tiêu chí. Trong đó, thanh khoản thấp, vấn đề kỹ thuật, yêu cầu tuân thủ và rủi ro vận hành đều có thể dẫn đến quyết định hủy niêm yết.

Theo chính sách công bố, CEX.io có quyền loại bỏ tài sản khi không còn đáp ứng các tiêu chí hoạt động của nền tảng. Điều này cho thấy quyền hỗ trợ giao dịch luôn phụ thuộc vào quyết định của đơn vị vận hành sàn.

Một trong những rủi ro đáng chú ý là thanh khoản. Khi một tài sản bị gỡ khỏi sàn, người nắm giữ có thể gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm đối tác giao dịch. Khả năng chuyển đổi sang các tài sản khác cũng có thể bị thu hẹp.

Bên cạnh đó, việc tự động chuyển đổi sang stablecoin không đồng nghĩa người dùng được bảo toàn giá trị ban đầu. Tỷ giá thực hiện phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm chuyển đổi. Biến động giá có thể khiến số tiền nhận được khác đáng kể so với kỳ vọng.

Đối với thị trường tài sản số, người dùng luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng ba yếu tố cốt lõi: khả năng tiếp cận, tính thanh khoản và mức độ an toàn.

Dưới góc độ an ninh mạng, người dùng cũng cần cảnh giác với các thông báo giả mạo lợi dụng sự kiện hủy niêm yết. Kẻ gian có thể giả danh sàn giao dịch hoặc đội ngũ dự án, gửi đường dẫn yêu cầu xác minh tài khoản và cung cấp thông tin ví.

Những thủ đoạn này có thể dẫn đến nguy cơ lộ thông tin đăng nhập, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản. Người dùng cần kiểm tra thông báo qua kênh chính thức, không cung cấp mật khẩu và mã xác thực cho bên thứ ba.

Đặc biệt, các quyết định liên quan đến tài sản số cần được cân nhắc trên cơ sở thông tin minh bạch. Người dùng không nên dựa vào tin đồn trên mạng xã hội hoặc những lời cam kết về giá trị tài sản trong tương lai.

Việc CEX.io hủy niêm yết Pi Network là diễn biến đáng chú ý đối với cộng đồng quan tâm đến dự án. Tuy nhiên, đây cũng là lời nhắc về những rủi ro khi phụ thuộc vào một nền tảng giao dịch.

Trong thị trường tài sản số, khả năng tiếp cận, thanh khoản và mức độ an toàn luôn cần được đánh giá đồng thời. Sự kiện Pi Network bị hủy niêm yết cho thấy người dùng cần thận trọng hơn trước những biến động của thị trường và rủi ro an ninh mạng.