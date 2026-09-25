San đất làm nghĩa trang, phát hiện quả bom nặng 227kg

Sáng 25.9, lãnh đạo UBND xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai phương án xử lý một quả bom còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, chiều 23.9, trong lúc gia đình ông Trần Văn Phong (trú thôn Thượng Long, xã Đức Thọ) san lấp đất để làm nghĩa trang, gia đình bất ngờ phát hiện một vật thể lớn nằm sâu dưới lòng đất, nghi là bom.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt kiểm tra và xác định vật thể trên là một quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Hiện trường phát hiện quả bom

Quả bom dài khoảng 1,53m, đường kính khoảng 30cm, trọng lượng ước tính 227kg. Qua nhận dạng ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là bom MK-82. Đây là loại bom đa dụng được sử dụng phổ biến trong chiến tranh, có vỏ bằng thép và chứa thuốc nổ bên trong.

Ngay sau khi phát hiện, khu vực có bom được khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng bảo vệ, không để người dân đến gần, bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý.

Hiện, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và triển khai phương án xử lý. Theo kế hoạch, quả bom sẽ được di chuyển đến khu vực an toàn để hủy nổ theo quy định.