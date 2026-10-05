Sân chơi ý nghĩa về nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 4-10, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” tỉnh Khánh Hòa năm 2026 đã khép lại. Hội thi không chỉ là sân chơi nghiệp vụ nâng cao kỹ năng PCCC-CNCH cho lực lượng tại chỗ mà còn lan tỏa mạnh mẽ ý thức phòng ngừa trong từng gia đình và khu dân cư.

Trong lần thứ 2 tổ chức, hội thi quy tụ 30 đội tuyển thuộc các xã, phường trọng điểm tham gia 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Nếu như phần thi lý thuyết yêu cầu các thành viên trau dồi kiến thức sát thực tế sinh hoạt hằng ngày, như: Xử lý rò rỉ khí gas hay chảo dầu bùng lửa trên bếp..., thì phần thi thực hành đòi hỏi sự kết hợp toàn diện giữa thể lực, tốc độ và thao tác kỹ thuật thành thục.

Các vận động viên đội xã Lâm Sơn đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Bước vào nội dung thi thực hành, không khí tại Quảng trường 2 tháng 4 trở nên sôi động, khẩn trương. Sự cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương và du khách đã tiếp thêm động lực cho các đội thi. Ở phần thi này, mỗi đội hình gồm 8 vận động viên. Ngay khi hiệu lệnh của trọng tài vang lên, các thành viên nhanh chóng tiếp cận khu vực ấn nút báo cháy, đeo mặt nạ lọc độc, đội mũ bảo hộ, sử dụng kìm cộng lực cắt khóa mở cửa ngôi nhà cháy giả định. Tiếp đó, các vận động viên phối hợp nhịp nhàng dùng bình khí, bình bột dập tắt các khay xăng đang bùng cháy dữ dội, cõng và hỗ trợ đưa người bị nạn về ô an toàn; khẩn trương di chuyển các kiện tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi về đích.

Đằng sau những thao tác cắt khóa, dập lửa thuần thục là sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần trách nhiệm của những người dân vốn quen với công việc đời thường. Vận động viên Lê Quang Chiến - Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC-CNCH phường Hòa Thắng, hiện là nhân viên Ngân hàng ACB (Chi nhánh Phòng giao dịch Ninh Hòa) cho biết: “Đến với hội thi, toàn đội đã cố gắng tập luyện trong gần 2 tháng. Mỗi tuần 3 buổi, các thành viên tập hợp trước trụ sở UBND xã, chăm chút từng kỹ chiến thuật. Tuy ai cũng có công việc riêng nhưng vì tinh thần tập thể, mọi người đều sắp xếp thời gian tập luyện bài bản”. Anh Chiến cũng cho biết, sau khi trở về địa phương, anh và các đồng đội sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa kiến thức PCCC đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, trong đó luôn xác định công tác phòng ngừa là trọng tâm hàng đầu.

Không chỉ các vận động viên nam, các "bóng hồng" cũng để lại ấn tượng sâu sắc tại hội thi. Chị Trương Thị Thúy An - Tổ liên gia an toàn PCCC-CNCH xã Phước Hậu chia sẻ: “Tuy đội không đạt thành tích cao tại hội thi nhưng mỗi thành viên vẫn sẽ là một tuyên truyền viên tích cực ở địa phương. Hội thi không chỉ mang đến cho chúng tôi những kỹ năng để tự bảo vệ bản thân và gia đình, mà còn tạo dựng tinh thần đoàn kết, gắn kết tình làng nghĩa xóm sâu sắc hơn”.

Đánh giá về chất lượng hội thi năm nay, Đại tá Nguyễn Quang Đang - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh khẳng định: "Phong trào Toàn dân tham gia công tác PCCC tại địa phương đã có bước chuyển biến rõ rệt. Nhận thức của người dân nâng cao thấy rõ, đặc biệt là sự xuất hiện của các mô hình hiệu quả như Tổ liên gia an toàn PCCC-CNCH, nhiều vụ cháy đã được lực lượng tại chỗ kịp thời phát hiện và khống chế ngay từ khi mới phát sinh. Tại hội thi năm nay, các đội tham gia thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao, trình độ chuyên môn và thao tác kỹ thuật thuần thục. Nhiều đội đạt thành tích xuất sắc với thời gian thực hiện bài thi rất ngắn. Quá trình tập luyện kéo dài trước giải đấu đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ lớn từ đông đảo Nhân dân, tạo nên sức hút mạnh mẽ cho phong trào PCCC toàn dân. Thành công của hội thi là tiền đề quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc duy trì, củng cố và nhân rộng hơn nữa các mô hình an toàn PCCC tại cơ sở. Sự chủ động, thuần thục kỹ năng của mỗi thành viên trong các Tổ liên gia an toàn PCCC-CNCH chính là bức tường thành vững chắc nhất, góp phần giữ gìn sự bình yên và an toàn cho từng căn nhà, góc phố trên địa bàn tỉnh".