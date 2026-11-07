Sân chơi trí tuệ 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại Lâm Đồng

Cuộc thi không chỉ là một sân chơi tri thức mà còn là hành trình bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ.

Đông đảo học sinh tham dự sự kiện sáng 7/11

Tham gia vòng thi trực tiếp có sự góp mặt của 100 học sinh xuất sắc nhất đã vượt qua hơn 14.000 học sinh đến từ 17 trường THCS ở vòng thi trực tuyến.

100 thí sinh xuất sắc đã bước vào 4 phần thi chính thức được thiết kế theo thể thức mô phỏng chương trình “Rung chuông vàng”.

Bao gồm các phần thi “Ra khơi”, với nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhanh bằng bảng cá nhân, xoay quanh kiến thức cơ bản về địa lý biển, đảo Việt Nam, lịch sử giữ nước của dân tộc, các mốc chủ quyền và Luật biển Việt Nam.

Các em học sinh tham gia trả lời các phần thi

Phần thi “Vượt sóng”, thử thách được nâng cấp với mức độ khó hơn, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển.

Phần thi “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền” với những câu hỏi mang tính vận dụng cao.

Một trong các câu hỏi tại cuộc thi

Biển, đảo Việt Nam có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc. Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được triển khai nhằm tạo ra một sân chơi trí tuệ bổ ích, mang đậm giá trị chính trị, xã hội và nhân văn.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và quà lưu niệm các em học sinh có thành tích xuất sắc nhất phần thi trực tuyến

Thông qua cuộc thi, các em học sinh có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; những kiến thức cơ bản về chủ quyền biển, đảo; các quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế liên quan đến biển; truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Cuộc thi góp phần hình thành trong mỗi em học sinh tình yêu biển, đảo quê hương, niềm tự hào về đất nước, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng; từ đó biến nhận thức thành hành động thiết thực trong học tập, rèn luyện và cuộc sống hằng ngày.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và lưu niệm cho các em học sinh xuất sắc phần thi trực tuyến.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 15 chiếc xe đạp và 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.

Theo kế hoạch, sáng 8/11 tại Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, sẽ tiếp tục diễn ra phần thi Cụm số 2, vòng thi cụm xã, phường, đặc khu số 2.