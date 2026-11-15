Sân chơi thể thao gắn kết cộng đồng ngoại giao tại Hà Nội

Ban tổ chức giải đấu trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị và cá nhân tham gia giải đấu. (Nguồn: BTC)

Giải đấu do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đây là hoạt động thể thao hữu nghị thường niên, tạo cơ hội để các cán bộ ngoại giao nước ngoài đang công tác tại Hà Nội gặp gỡ, giao lưu với cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, văn hóa và thể thao của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, cho biết giải đấu góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô với bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương phát biểu khai mạc giải đấu. (Nguồn: BTC)

Theo bà Trần Thị Phương, thông qua giao lưu thể thao, các bên có thêm cơ hội kết nối văn hóa, lan tỏa tinh thần hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia. Hoạt động này cũng góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tại giải, các vận động viên tranh tài ở ba nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ, chia theo các nhóm tuổi. Các trận đấu diễn ra trong buổi sáng cùng ngày.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Ở nội dung đôi nam lứa tuổi 51-60, giải Nhất thuộc về cặp Bùi Văn Chính - Phan Anh Cường (Hội Hữu nghị Việt Nam - Nga thành phố Hà Nội). Cặp Phan Anh Quang - Đỗ Quốc Việt, cũng thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Nga, giành giải Nhất nội dung đôi nam lứa tuổi 41-50.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải. (Nguồn: BTC)

Ở nội dung đơn nam lứa tuổi 41-50, vận động viên Matthew Jacobs (Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam) giành giải Nhất. Trong khi đó, cặp Nguyễn Thái Ninh - Phạm Thị Hoa (Hội Hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội) đoạt giải Nhất đôi nam nữ kết hợp cùng nhóm tuổi.

Ban tổ chức cũng trao giải Phong cách hữu nghị cho các vận động viên Mitsuru Hanizaki và Yuki Hanizaki (Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam); Valery Krivorotov và Anna Krivorotov (Đại sứ quán Nga tại Việt Nam); Nguyễn Quang Khai và Phạm Quốc (Hội Hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội).

Giải đấu tạo cơ hội giao lưu giữa cán bộ ngoại giao nước ngoài với đại diện các cơ quan văn hóa, thể thao và đối ngoại của Thủ đô. (Nguồn: BTC)

Giải đấu là dịp giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, tổ chức trong nước với các cơ quan đại diện nước ngoài và bạn bè quốc tế tại Hà Nội.