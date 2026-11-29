Không chỉ là sân chơi tranh tài, AIROC 2026 còn mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ, thử nghiệm ý tưởng và học cách vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Ngày 29/11, Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AI IoT Robotics Challenge (AIROC) 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, quy tụ khoảng 200 đội thi đến từ 6 quốc gia: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan, với hơn 1.500 người tham dự.

Với chủ đề “Synapse City – Thành phố kết nối thông minh 2050”, cuộc thi đặt học sinh vào bối cảnh những đô thị tương lai đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, khói độc và bụi mịn PM2.5. Các đội thi phải lập trình, điều phối robot tự hành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm, thu thập dữ liệu và tìm kiếm giải pháp cải thiện môi trường.

AIROC có tiền thân là Robothon – sân chơi Robotics quốc tế được khởi xướng tại Malaysia và phát triển gần 20 năm.

Khác với những thử thách chỉ yêu cầu lắp ráp hoặc điều khiển robot theo câu lệnh có sẵn, AIROC 2026 hướng tới Trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI). Thí sinh phải vận dụng cảm biến để nhận biết môi trường, sử dụng thuật toán đưa ra quyết định và kết nối thiết bị thông qua công nghệ IoT. Qua đó, cuộc thi tạo điều kiện để học sinh vận dụng kiến thức liên môn, rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tại cuộc thi, học sinh tranh tài ở 5 bảng, phù hợp với từng nhóm tuổi và trình độ. Đáng chú ý, ở bảng Ưu tú (Master), cả ba giải Vô địch, Á quân 1 và Á quân 2 đều thuộc về Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ). Ở các bảng thi khác, học sinh Việt Nam cũng đạt nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, Trường Tiểu học Bình Thủy – Phân hiệu 2 (TP Cần Thơ) giành giải Vô địch ở cả bảng Sơ cấp và Trung cấp.

Bên lề cuộc thi, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, đây là cơ hội để học sinh trong nước, đặc biệt là học sinh địa phương, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè quốc tế. Qua quá trình tranh tài, các em có thêm sự tự tin, bản lĩnh và động lực tìm hiểu, ứng dụng khoa học công nghệ vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Theo ông Cường, sau cuộc thi, ngành Giáo dục Phú Thọ sẽ tiếp tục thúc đẩy giáo dục STEM trong các nhà trường, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, AI, IoT và Robotics vào hoạt động của các câu lạc bộ STEM, qua đó nâng cao năng lực công nghệ và chuyển đổi số cho học sinh.

Định hướng này cũng nằm trong kế hoạch dài hạn giai đoạn 2026–2030 mà ngành Giáo dục đã tham mưu UBND tỉnh ban hành. Một trong những trọng tâm là đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường học, tăng cường ứng dụng AI, IoT và Robotics vào hoạt động giáo dục.

Chia sẻ sau khi giành giải Vô địch bảng Ưu tú, em Trịnh Xuân Sơn, học sinh lớp 11 Toán C, Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết, thành tích này là mong ước em đặt ra từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi. Quá trình chuẩn bị và tranh tài giúp em tích lũy thêm kiến thức về ngôn ngữ lập trình, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phân tích và phân chia nhiệm vụ – những nội dung bổ trợ thiết thực cho chương trình học ở trường.

Không chỉ là sân chơi tranh tài, AIROC 2026 còn mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ, thử nghiệm ý tưởng và học cách vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đây cũng là hướng tiếp cận góp phần đưa giáo dục STEM vượt ra ngoài khuôn khổ lý thuyết, tạo môi trường để học sinh phát triển năng lực sáng tạo và thích ứng với yêu cầu của thời đại số.