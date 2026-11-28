Diễn ra từ ngày 19/10 đến ngày 24/11/2026, Hội thao Công đoàn Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) lần thứ VI - năm 2026 thu hút gần 400 vận động viên tham gia tranh tài ở 7 môn thể thao, bao gồm: bóng đá nam, pickleball (đồng đội 5 người và nội dung dành cho lãnh đạo), tennis, bóng bàn, cầu lông, bi-a và cờ vua, cờ tướng.

Ban Tổ chức còn dành riêng một nội dung pickleball cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và khách mời với sự tham gia giao lưu của Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc NSRP Kazutaka Yamato; cùng lãnh đạo các ban Công đoàn PETROVIETNAM, lãnh đạo các phòng của NSRP.

Đằng sau những con số ấn tượng là tinh thần nỗ lực, tình đồng nghiệp và sức mạnh đoàn kết. Trong hơn một tháng diễn ra, hội thao đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, những màn tranh tài sôi nổi và những khoảnh khắc đáng nhớ. Các vận động viên luôn thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ và quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân. Sự cổ vũ nhiệt tình của đồng nghiệp và gia đình đã góp phần tạo nên bầu không khí hào hứng, gắn kết. Mỗi tấm huy chương và danh hiệu đều là thành quả xứng đáng cho sự luyện tập, quyết tâm và tinh thần đồng đội.

Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha và Tổng Giám đốc NSRP Kazutaka Yamato cùng các vận động viên pickleball

Trận pickleball giữa lãnh đạo Công đoàn PETROVIETNAM và lãnh đạo NSRP

Tổng kết hội thao, ông Lê Ngọc Loan, Chủ tịch Công đoàn NSRP, nhấn mạnh Công đoàn NSRP luôn xác định rằng sức khỏe, tinh thần và sự gắn kết của người lao động là những nền tảng quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Chính vì vậy, ban lãnh đạo, Công đoàn Công ty mong muốn người lao động duy trì thói quen tập luyện, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Theo ông Lê Ngọc Loan, giá trị lâu dài của hội thao còn nằm ở những mối quan hệ đồng nghiệp được vun đắp khi người lao động từ các đơn vị có dịp gặp nhau, cùng thi đấu và chia sẻ niềm vui.

Chủ tịch Công đoàn NSRP Lê Ngọc Loan phát biểu tại Lễ Tổng kết vinh danh

Đại diện Công đoàn PETROVIETNAM, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Mạnh Kha ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn NSRP trong chăm lo đời sống đoàn viên và sự hỗ trợ của lãnh đạo Công ty để phong trào thể thao được duy trì. Ông Nguyễn Mạnh Kha mong người lao động mang tinh thần đồng đội, sự trung thực và ý chí vượt khó trên sân đấu vào công việc hằng ngày tại nhà máy.

Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha chúc mừng các vận động viên đoạt giải tại hội thao

Hội thao Công đoàn NSRP lần thứ VI - năm 2026 đã khép lại, nhưng những giá trị tích cực mà chương trình mang lại sẽ tiếp tục được lan tỏa trong công việc và cuộc sống hằng ngày của mỗi đoàn viên, người lao động. Tinh thần thi đấu quyết tâm, sự trung thực, tinh thần đồng đội và ý chí vượt qua thử thách trên sân thể thao cũng chính là những phẩm chất cần được phát huy trong môi trường làm việc tại NSRP - Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc NSRP Kazutaka Yamato phát biểu tại Lễ Tổng kết

Thành công của hội thao năm nay một phần được ghi nhận từ sự quan tâm, động viên khích lệ của Ban Tổng Giám đốc NSRP đối với hoạt động Công đoàn. Các phòng ban và đội ngũ Công ty cũng luôn dành sự hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổ chức Hội thao, đặc biệt là việc sắp xếp điều phối phương tiện di chuyển cho vận động viên và khán giả.

Tổng Giám đốc NSRP Kazutaka Yamato đánh giá cao công tác tổ chức hội thao và khẳng định Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng Công đoàn trong các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người lao động, đồng thời xây dựng nền văn hóa đa sắc màu ở NSRP trong thời gian tới, hướng đến sự phát triển bền vững của NSRP.

Sau những ngày thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 32 bộ huy chương, với tổng giá trị giải thưởng 150 triệu đồng.

Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha, Tổng Giám đốc NSRP Kazutaka Yamato và Chủ tịch Công đoàn NSRP Lê Ngọc Loan trao giải cho các vận động viên môn pickleball dành cho lãnh đạo

Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha và Giám đốc nhà máy NSRP Lê Nguyễn Quốc Vinh trao giải cho các vận động viên môn pickleball dành cho lãnh đạo

Phó Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Vũ Anh Tuấn và Giám đốc nhà máy NSRP Lê Nguyễn Quốc Vinh trao giải cho các vận động viên đoạt giải môn cờ vua, cờ tướng và bóng bàn

Phó Ban QHLĐ Công đoàn PETROVIETNAM Lê Tiến Sơn và Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn NSRP, Phó Ban Tổ chức Hội thao Lê Thế Mạnh trao giải cho các vận động viên đoạt giải cá nhân môn bóng đá nam

Trưởng Ban Công tác Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Văn Tá và Trưởng Ban An toàn Sức khỏe và Môi trường Nguyễn Lương Thiện trao giải cho các đội đoạt giải Ba môn bóng đá nam

Phó Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Vũ Anh Tuấn và Giám đốc nhà máy NSRP Lê Nguyễn Quốc Vinh trao giải Nhì môn bóng đá nam

Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha, Tổng Giám đốc NSRP Kazutaka Yamato và Chủ tịch Công đoàn NSRP Lê Ngọc Loan trao giải cho đội Vô địch môn bóng đá nam

Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha, Tổng Giám đốc NSRP Kazutaka Yamato cùng thành viên Ban Tổ chức và các vận động viên tại buổi Gala Tổng kết Hội thao NSRP năm 2026.

Hội thao NSRP lần thứ VI - năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn về công tác tổ chức chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu sôi nổi và đoàn kết. Những hình ảnh đẹp của các vận động viên, người lao động NSRP trên sân đấu, những nụ cười, những cái bắt tay, sự cổ vũ nhiệt tình và những khoảnh khắc sẻ chia đã tạo nên một mùa hội thao đầy cảm xúc.