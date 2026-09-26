Sân chơi điện ảnh mới dành cho sinh viên

Không chỉ là một cuộc thi làm phim ngắn, "Góc nhìn trẻ 2026 – Nguồn sáng rực rỡ" (The Young's Lens 2026 – The Luminous Source) được xây dựng như một hành trình sáng tạo kéo dài nhiều tháng, đưa người tham gia đi từ ý tưởng ban đầu đến tác phẩm hoàn chỉnh. Mô hình này cho phép sinh viên trải nghiệm gần như đầy đủ quy trình sản xuất điện ảnh, từ phát triển kịch bản, tham gia các lớp tập huấn, nhận cố vấn chuyên môn, sản xuất phim đến công chiếu và kết nối với những người hoạt động trong ngành.

Liên hoan được triển khai trong bối cảnh TP.HCM trở thành thành viên "Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Điện ảnh" từ năm 2025. Việc gắn kết hoạt động đào tạo với mạng lưới sáng tạo quốc tế được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận tư duy làm phim hiện đại, đồng thời góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và sáng tạo của thành phố.

Liên hoan mở ra hành trình sáng tạo kéo dài từ tháng 9-2026 đến tháng 4-2027

Chủ đề xuyên suốt của mùa liên hoan đầu tiên là "Đa dạng – Sáng tạo – Bền vững". Thay vì giới hạn trong một khuôn mẫu nội dung, ban tổ chức khuyến khích người trẻ khai thác những câu chuyện gần gũi từ đời sống, từ di sản văn hóa, bản sắc địa phương, môi trường, giáo dục, bình đẳng giới đến những vấn đề cộng đồng và phát triển bền vững.

Điểm đáng chú ý là Liên hoan không yêu cầu tất cả thí sinh phải nộp ngay một bộ phim hoàn chỉnh. Thay vào đó, giai đoạn đầu sẽ tập trung tiếp nhận ý tưởng và kịch bản, sau đó những dự án được lựa chọn sẽ bước vào quá trình đào tạo và cố vấn trước khi tiến hành sản xuất. Cách tổ chức này giúp người tham gia có thêm điều kiện hoàn thiện kỹ năng, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận quy trình làm phim chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chương trình gồm 2 hạng mục dự thi. Trong đó hạng mục chính dành cho các tác phẩm phim ngắn, phim phóng sự và phim tài liệu có thời lượng tối đa 30 phút, bám sát chủ đề của Liên hoan. Bên cạnh đó là hạng mục theo chủ đề "Cà phê và văn hóa cà phê" dành cho các tác phẩm tối đa 5 phút, mở rộng hình thức thể hiện từ phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình đến phim thể nghiệm và các hình thức kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật.

Sân chơi khuyến khích sinh viên kể những câu chuyện về văn hóa, con người và cộng đồng bằng điện ảnh

Theo lộ trình của cuộc thi, giai đoạn tiếp nhận và tuyển chọn ý tưởng, kịch bản diễn ra từ cuối tháng 9 đến tháng 11-2026. Từ tháng 11-2026 đến tháng 3-2027, các dự án được chọn sẽ tham gia chuỗi hoạt động tập huấn, cố vấn và sản xuất. Giai đoạn sơ tuyển, công chiếu và vòng chung kết diễn ra từ tháng 3 đến tháng 4-2027, trước khi lễ trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 23-4-2027.

Một trong những điểm nhấn của liên hoan là sự kết nối giữa môi trường đào tạo với các chuyên gia, nhà làm phim và doanh nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh. Trong quá trình triển khai, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động hướng dẫn về phát triển ý tưởng, ngôn ngữ điện ảnh, quay phim, dựng phim, hậu kỳ và kỹ năng làm việc trong môi trường sản xuất thực tế. Đây cũng là cách để thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và thực hành nghề nghiệp.

Việc xây dựng một sân chơi có yếu tố đào tạo, cố vấn và kết nối nghề nghiệp được xem là hướng tiếp cận phù hợp trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam ngày càng mở rộng về quy mô sản xuất và nhu cầu nhân lực sáng tạo. Thông qua những bộ phim ngắn do chính sinh viên thực hiện, "Góc nhìn trẻ 2026 – Nguồn sáng rực rỡ" hướng tới tạo thêm không gian để thế hệ trẻ kể những câu chuyện của mình, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa và sáng tạo bằng ngôn ngữ điện ảnh.