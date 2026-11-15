Chương trình Sân chơi Anh ngữ cho học sinh, sinh viên năm 2026.

Tham gia sân chơi có 6 đội thi, mỗi đội từ 5-7 thành viên, đến từ Trường Đại học Tây Bắc, Trường TH-THCS&THPT Chu Văn An, Trường THPT Chuyên Sơn La và các đội liên quân giữa Trường Cao đẳng Sơn La với Trường Liên cấp Quốc tế Bình Minh; Trường Cao đẳng Y tế Sơn La với Trường THPT Tô Hiệu; Trường THPT Nội trú tỉnh với Trường THPT Chiềng Sinh.

Phần thi “Chào Sơn La - Hello Sơn La” của đội thi Trường Đại học Tây Bắc.

Các đội tranh tài qua 3 phần thi. Ở phần thi “Chào Sơn La - Hello Sơn La” yêu cầu các đội giới thiệu bằng tiếng Anh về đội thi, thành viên, đơn vị và nét đặc trưng về quê hương, con người, văn hóa các dân tộc Sơn La thông qua hình thức sân khấu hóa.

Đội thi Trường TH-THCS-THPT Chu Văn An tham gia phần thi “Chào Sơn La - Hello Sơn La”.

Phần thi “Chào Sơn La - Hello Sơn La” của đội thi Liên quân Trường Cao đẳng Y tế Sơn La và Trường THPT Tô Hiệu.

Ở phần thi “Bản lĩnh Anh ngữ - English Challenge”, các đội lựa chọn 1 trong 10 gói câu hỏi, mỗi gói gồm 20 câu, kiểm tra kiến thức tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh chuyên ngành và hiểu biết về lịch sử, văn hóa, du lịch, nông sản, sản phẩm OCOP Sơn La; các câu hỏi liên quan đến hoạt động Đảng, Đoàn - Hội - Đội, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế.

Phần thi “Bản lĩnh Anh ngữ - English Challenge” của đội thi Liên quân Trường THPT Nội trú tỉnh và Trường THPT Chiềng Sinh.

Đội thi Trường Đại học Tây Bắc tham gia phần thi “Bản lĩnh Anh ngữ - English Challenge”.

Với phần thi “Sắc màu Sơn La - Sơn La in the Spotlight”, các đội xây dựng và trình bày ý tưởng truyền thông bằng tiếng Anh nhằm quảng bá văn hóa, du lịch, con người, nông sản và sản phẩm OCOP Sơn La. Các ý tưởng được thể hiện qua nhiều hình thức như truyền thông trên mạng xã hội, video ngắn, chiến dịch truyền thông, sản phẩm số và hoạt động trải nghiệm.

Phần thi “Sắc màu Sơn La - Sơn La in the Spotlight” của đội thi Trường THPT Chuyên Sơn La.

Ban giám khảo đặt câu hỏi cho đội thi.

Thông qua các phần thi, chương trình góp phần khơi dậy niềm yêu thích học tiếng Anh, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên thực hành ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc nhóm. Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên vận dụng kiến thức, kỹ năng truyền thông hiện đại vào quảng bá hình ảnh Sơn La, chủ động tiếp cận môi trường hội nhập quốc tế.

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các học sinh, tham gia sân chơi.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 2 giải phụ dành cho đội thi có phần thể hiện tài năng xuất sắc nhất và đội thi sáng tạo nhất.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi Trường THPT Chuyên Sơn La.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội thi Trường Đại học Tây Bắc.

Ban tổ chức trao giải Ba cho đội thi liên quân Trường THPT Nội trú tỉnh với Trường THPT Chiềng Sinh.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các đội đoạt giải.