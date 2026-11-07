Sân bóng Nam Châu bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, tập kết vật liệu

Thay vì là nơi vui chơi, tập luyện thể thao, sân bóng tổ dân phố Nam Châu, phường Sông Trí đang trở thành khu vực sản xuất, tập kết vật liệu và đỗ phương tiện. Không gian công cộng dần bị biến dạng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Nhiều khu vực trên sân bóng bị bỏ hoang, cỏ dại mọc phủ kín. Mặt sân lồi lõm, lầy lội, không còn bảo đảm điều kiện để tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi cộng đồng.

Diện tích sân bóng bị chiếm dụng để sản xuất cấu kiện bê tông, vừa làm mất không gian thể thao, vừa ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu dân cư.

Gạch, đá, vật liệu và cấu kiện bê tông chất ngổn ngang... Công trình phục vụ lợi ích chung đang bị biến thành mặt bằng sản xuất riêng.

Nhiều phương tiện vận tải đỗ trong khuôn viên sân bóng, khiến không gian dành cho hoạt động thể thao ngày càng bị thu hẹp.

Hệ thống tường bao sân bóng đã hư hỏng, gãy đổ tại nhiều vị trí, vừa làm mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số nắp mương thoát nước bị vỡ, để lộ những vị trí nguy hiểm, đe dọa an toàn người dân, nhất là trẻ nhỏ.

Tình trạng sân bóng bị chiếm dụng, xuống cấp kéo dài khiến người dân tổ dân phố Nam Châu lo ngại. Họ mong công trình sớm được chỉnh trang, khôi phục công năng, phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể thao của cộng đồng.

Trước đây, sân bóng thuộc sự quản lý của thị xã Kỳ Anh cũ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công trình được bàn giao cho phường Sông Trí quản lý. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến tình trạng sử dụng sai mục đích kéo dài.

Ông Đặng Bá Trung (áo trắng), người dân tổ dân phố Nam Châu, phường Sông Trí, cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền phường sớm kiểm tra hiện trạng, xác định trách nhiệm quản lý, kiên quyết giải tỏa các hoạt động sản xuất, tập kết vật liệu và đỗ xe không đúng mục đích trong khuôn viên sân bóng".

Người dân không chỉ mong tình trạng lấn chiếm được xử lý mà các hạng mục hư hỏng cũng sớm được sửa chữa, mặt bằng được chỉnh trang để khôi phục công năng sân bóng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với chính quyền trong quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công, bảo đảm mỹ quan đô thị và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng.

Video: Sân bóng Nam Châu, phường Sông Trí bị lấn chiếm, xuống cấp nghiêm trọng.