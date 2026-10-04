Sân bóng kết nối người Việt và người dân địa phương tại Chubu, Nhật Bản

Giải đấu mang đến sân chơi thể thao cho cộng đồng người Việt xa quê hương, đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết giữa người Việt Nam với cộng đồng sở tại, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về người Việt Nam trong xã hội Nhật Bản.

Giải đấu do Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và chính quyền tỉnh Shizuoka.

FAVIJA CHUBU CUP 2026 quy tụ 16 đội bóng không chuyên được tuyển chọn từ gần 30 đội đăng ký tham dự. (Nguồn: BTC)

Gần 30 đội đăng ký, 16 đội tranh tài

FAVIJA CHUBU CUP 2026 quy tụ 16 đội bóng không chuyên được tuyển chọn từ gần 30 đội đăng ký tham dự. Các đội là đại diện của cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại các tỉnh thuộc khu vực Chubu của Nhật Bản.

Đáng chú ý, bên cạnh các cầu thủ Việt Nam, giải đấu còn có sự tham gia của một số cầu thủ Nhật Bản. Đây là điểm nhấn ý nghĩa, thể hiện tinh thần giao lưu, hòa nhập và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt với người dân địa phương.

Các trận đấu được tổ chức đồng thời trên 4 mặt sân, tạo nên một ngày hội bóng đá sôi động với những màn tranh tài quyết liệt, hấp dẫn và giàu tinh thần thể thao.

16 đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu vòng tròn để lựa chọn những đội có thành tích tốt nhất bước vào các vòng đấu loại trực tiếp.

Không chỉ có các cầu thủ trên sân, hàng trăm kiều bào Việt Nam cùng người dân địa phương đã có mặt để cổ vũ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay và không khí cuồng nhiệt trên khán đài tạo nên một ngày hội thể thao sôi động của cộng đồng người Việt tại Chubu.

Không khí sôi nổi tại sân bóng. (Nguồn: BTC)

“Cảm ơn các bạn trẻ Việt Nam”

Một trong những điểm đáng chú ý của FAVIJA CHUBU CUP 2026 là sự hưởng ứng của người dân địa phương. Có mặt tại sân cổ vũ các đội bóng, bà Yamada Noriko, 68 tuổi, cho biết thời gian gần đây, vào mỗi dịp cuối tuần, bà thường bắt gặp nhiều thanh niên Việt Nam tập luyện bóng đá tại các sân ven sông.

Theo bà Yamada, những hoạt động thể thao sôi nổi như vậy tạo nên một không khí đặc biệt tại địa phương, nơi trước đây bà hiếm khi chứng kiến đông người trẻ cùng tập luyện và giao lưu trên sân bóng.

“Rất cảm ơn các bạn trẻ Việt Nam đã lựa chọn vùng quê tôi tới để sinh sống và làm việc. Chúng tôi mong các bạn có một môi trường cộng sinh cùng người dân ở đây thật vui vẻ”, bà chia sẻ.

Những chia sẻ chân thành của bà Yamada phần nào cho thấy FAVIJA CHUBU CUP 2026 đã tạo ra những giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ một giải đấu thể thao. Từ sân bóng, người Việt có thêm dịp gặp gỡ, tương tác với người dân sở tại, qua đó tăng cường sự gần gũi, hiểu biết và gắn kết trong đời sống cộng đồng.

Không chỉ là bóng đá

Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA, cho biết FAVIJA CHUBU CUP được tổ chức với mong muốn tạo ra một sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho người Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ đang sinh sống xa quê hương.

Đây là dịp để những người Việt Nam đang làm việc, học tập tại Nhật Bản được thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng, rèn luyện sức khỏe để phục vụ tốt hơn cho công việc và học tập.

Thông qua các hoạt động thể thao, giải đấu cũng hướng tới việc tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt tại khu vực Chubu.

Đặc biệt, FAVIJA mong muốn thông qua những hoạt động cộng đồng lành mạnh như bóng đá, người Việt Nam tại Nhật Bản có thêm môi trường giao lưu tích cực, tránh xa các tệ nạn xã hội, đồng thời xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh và có trách nhiệm.

Một mục tiêu quan trọng khác của giải đấu là góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người Việt Nam trong mắt người dân Nhật Bản, qua đó tăng cường sự hiểu biết, tình cảm và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

FC J-Travel xuất sắc giành chức vô địch giải đấu. (Nguồn: BTC)

Sự kiện được mong đợi nhất trong năm

Chia sẻ về FAVIJA CHUBU CUP 2026, ông Đoàn Sơn Tùng, Trưởng Ban tổ chức, cho biết đây là một trong những sự kiện được cộng đồng người Việt tại khu vực mong đợi nhất trong năm.

“Đây là sự kiện mong đợi nhất trong năm của các bạn trẻ nơi đây nên mọi người rất háo hức. Các đội bóng chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước giải đấu”, ông Tùng nói.

Theo Trưởng Ban tổ chức, sức hấp dẫn của mùa giải năm nay còn đến từ cơ hội dành cho bốn đội có thành tích tốt nhất tại giải khu vực được tham dự Đại hội tranh Cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản, dự kiến diễn ra ngày 22/11/2026.

Để hướng tới cơ hội này, các đội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc về lực lượng và chiến thuật. Điều đó góp phần tạo nên những trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt, đồng thời duy trì tinh thần cạnh tranh sôi nổi trên sân.

FC J-Travel đăng quang

Sau những trận đấu hấp dẫn, FAVIJA CHUBU CUP 2026 đã tìm ra nhà vô địch. FC J-Travel xuất sắc giành chức vô địch. FC Hama City giành ngôi Á quân. Hai đội FC Numazu và FC Hamada đồng hạng Ba.

Ở các giải thưởng cá nhân, danh hiệu Vua phá lưới thuộc về Nguyễn Hữu Quyến (FC Hama City); danh hiệu Thủ môn xuất sắc được trao cho Ngô Văn Sang (FC J-Travel), trong khi Trần Xuân Bình (FC J-Travel) được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất.

AVIJA CHUBU CUP 2026 là dịp để tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. (Nguồn: BTC)

Lan tỏa tinh thần kết nối cộng đồng

FAVIJA CHUBU CUP 2026 khép lại sau những trận đấu sôi nổi, nhưng những giá trị được tạo nên từ sân bóng được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục trong đời sống của người Việt tại Nhật Bản.

Với những người xa quê, mỗi trận đấu là dịp gặp gỡ, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Qua đó, các hoạt động thể thao cũng mở thêm cơ hội để người Việt tiếp xúc, trò chuyện và xây dựng sự gần gũi với người dân địa phương.

Đối với những người trẻ đang học tập, làm việc tại Nhật Bản, bóng đá không chỉ dừng ở cuộc tranh tài. Sân bóng trở thành nơi họ tìm thấy những người bạn cùng quê, thêm sự gắn bó với cộng đồng và có thêm động lực để hòa nhập với cuộc sống tại nơi mình đang sinh sống.

Từ một giải đấu thể thao, FAVIJA CHUBU CUP 2026 góp phần củng cố tinh thần đoàn kết của người Việt, đồng thời tạo thêm những điểm gặp gỡ văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.