Sân bóng chuyền sinh viên: Nơi rèn bản lĩnh sống, không chỉ rèn kỹ năng thi đấu

Nạp năng lượng, làm tới cùng với MILO

Từ những buổi tập đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ đến những phút thi đấu căng thẳng, mỗi trải nghiệm trên sân đều mang đến một bài học riêng. Có khi là bài học về sự kiên trì, có khi là cách tin tưởng đồng đội, cũng có khi đơn giản là học cách đứng dậy và tiếp tục sau một lần thất bại.

Đó cũng là tinh thần mà MILO tiếp tục đồng hành cùng Giải Bóng chuyền Sinh viên NUC. Là thương hiệu thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch, MILO đã đồng hành cùng nhiều thế hệ trẻ Việt Nam thông qua các chương trình thể thao học đường và hoạt động vận động cộng đồng, góp phần khuyến khích lối sống năng động, nuôi dưỡng ý chí và tinh thần không bỏ cuộc.

Tiếp nối hành trình đó, MILO chính thức đồng hành cùng NUC, với thông điệp “Nạp năng lượng, làm tới cùng”. Thông qua MILO PRO và MILO COFFEE, thương hiệu mong muốn không chỉ tiếp thêm năng lượng cho các vận động viên trên hành trình thi đấu, mà còn truyền cảm hứng để thế hệ trẻ và cộng đồng giữ vững quyết tâm, theo đuổi những mục tiêu của mình đến cùng.

Một quả bóng, nhiều con người và bài học về đồng đội

Bóng chuyền là môn thể thao không thể chơi một mình. Một pha bóng thành công cần sự phối hợp của cả đội: người đệm, người chuyền, người tấn công và những người sẵn sàng bọc lót phía sau. Điều đó buộc mỗi thành viên phải học cách giao tiếp rõ ràng, tin tưởng đồng đội và chịu trách nhiệm với vị trí của mình. Khi thi đấu, không có nhiều thời gian để do dự. Một tiếng gọi bóng, một quyết định trong tích tắc đôi khi có thể thay đổi cả pha đấu. Quan trọng hơn, mỗi đội bóng là tập hợp của những cá tính khác nhau. Những khác biệt về cách tập luyện, vai trò hay quan điểm là điều khó tránh khỏi. Học cách lắng nghe, giải quyết bất đồng và cùng hướng về mục tiêu chung cũng chính là những kỹ năng mà sinh viên có thể mang theo vào học tập và công việc sau này.

Cùng chiến đấu, cùng cổ vũ, cùng đứng dậy sau mỗi pha bóng

Khi áp lực trở thành bản lĩnh

Thất bại trên sân bóng diễn ra rất rõ ràng. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, tỷ số đã được xác định và không có cách nào thay đổi kết quả. Nhưng chính sự trực diện ấy lại tạo cơ hội để người trẻ học cách đối diện với thất bại. Đội bóng cần nhìn lại mình đã làm tốt điều gì, còn thiếu điều gì và sẽ thay đổi ra sao ở trận đấu tiếp theo. Một trận thua không chỉ là một kết quả. Đó có thể là bài học về trách nhiệm, khả năng nhìn nhận sai sót mà không đổ lỗi và quan trọng nhất là biết đứng dậy để tiếp tục.

Những phút cuối của một trận đấu căng thẳng là lúc người chơi phải học cách giữ bình tĩnh, đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn và tiếp tục tiến về phía trước dù kết quả chưa được định đoạt. Không phải lúc nào họ cũng chiến thắng, nhưng mỗi lần vượt qua một khoảnh khắc áp lực, họ lại hiểu thêm về khả năng của chính mình.

Nhìn lại từ những buổi tập đầu tiên còn bỡ ngỡ, những lần va chạm với đồng đội, những trận thắng, trận thua cho đến những phút giây căng thẳng trên sân, điều sinh viên nhận được không chỉ là kỹ năng chơi bóng. Đó còn là sự kiên trì, tinh thần đồng đội, khả năng đối diện với áp lực và bản lĩnh bước tiếp sau mỗi lần vấp ngã – những giá trị có thể theo họ từ sân bóng đến giảng đường, công việc và cuộc sống.