Sàn Binance bị hacker tấn công, 'bốc hơi' khối tài sản hàng tỷ USD

Theo dữ liệu từ các đơn vị phân tích blockchain, vụ bòn rút quy mô từ 2,5 tỷ đến 5,8 tỷ USD trải rộng trên các mạng Ethereum, Bitcoin và Tron. Con số này vượt xa vụ hack 1,5 tỷ USD nhằm vào sàn Bybit hồi tháng 2/2025, đưa sự cố của Binance trở thành vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử ngành tiền mã hóa.

Sự việc bắt nguồn từ "Binance 14" – một ví nóng trên mạng Ethereum. Kẻ tấn công đã chuyển 63 loại token đến một địa chỉ mới, "cuỗm" đi 167.464 ETH, 1,615 tỷ USDT cùng hàng loạt tài sản khác. Ngay sau đó, các ví nóng khác của Binance trên mạng Bitcoin và Tron cũng ghi nhận những đợt rút tiền bất thường.

Phân tích kỹ thuật cho thấy kẻ tấn công có thể đã lợi dụng cơ chế ủy quyền EIP-7702 để cho phép một hợp đồng độc hại rút tài sản khỏi ví chỉ bằng một thao tác. Do cơ chế này yêu cầu chữ ký hợp lệ từ khóa cá nhân, giới chuyên gia nghi ngờ sự cố liên quan đến việc lộ hoặc bị kiểm soát trái phép khóa vận hành, thay vì lỗ hổng trong hợp đồng thông minh. Sau đó, các ví nóng khác của Binance trên mạng Bitcoin và Tron cũng ghi nhận những đợt chuyển tiền bất thường.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: AI

Cuộc đua "đóng băng" dòng tiền

Trước diễn biến này, các đơn vị phát hành stablecoin (tiền số neo theo tiền pháp định) nhanh chóng can thiệp. Tether thông báo đóng băng hơn 1,567 tỷ USDT liên quan đến các địa chỉ bị nghi của kẻ tấn công, trong khi Circle đóng băng khoảng 823 triệu USDC. Binance cho biết tổng giá trị stablecoin được xác nhận đóng băng đạt khoảng 2,54 tỷ USD. Ripple và World Liberty Financial cũng tham gia ngăn chặn dòng tiền.

Tuy nhiên, Bitcoin và Ethereum không thể bị đóng băng theo cách tương tự do không có đơn vị phát hành trung tâm. Khoảng 18.270 BTC và 195.000 ETH được cho là vẫn nằm ngoài khả năng kiểm soát này, tạo điều kiện để kẻ tấn công chuyển tài sản qua các sàn phi tập trung và giao thức tài chính phi tập trung như Aave.

Binance đã tạm dừng rút tiền cùng một số hoạt động giao dịch để kiểm tra an ninh. Người phát ngôn sàn cho biết: "Chúng tôi đã ghi nhận các báo cáo về sự cố an ninh tiềm ẩn và đang tích cực điều tra".

Binance cam kết: "Việc rút tiền sẽ được khôi phục ngay khi sự cố an ninh được giải quyết hoàn toàn", đồng thời khẳng định: "Tài sản của người dùng vẫn an toàn".

Thị trường tiền mã hóa lao dốc

Thông tin về sự cố khiến thị trường tiền mã hóa lao dốc. Trong chưa đầy một giờ, khoảng 600 triệu đến 1,15 tỷ USD vị thế hợp đồng tương lai bị thanh lý cưỡng chế, chủ yếu là các vị thế mua.

Bitcoin có thời điểm giảm xuống 77.000 USD. Ethereum và nhiều đồng tiền lớn khác mất 4-7%, trong khi BNB, token của Binance, giảm gần 9%.

Đánh giá về sự kiện này, nhà phân tích James Seyffart thuộc Bloomberg Intelligence nhận định: "Một sự cố an ninh với quy mô khổng lồ như vậy xảy ra ngay tại sàn giao dịch lớn nhất thế giới là một đòn giáng vô cùng mạnh, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về niềm tin của công chúng đối với thị trường".