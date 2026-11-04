Sàn Binance bị hacker lừa phỏng vấn xin việc để đánh cắp 6,3 tỷ USD tiền mã hóa

Binance cho biết các hacker đứng sau vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD đã dành nhiều tháng chuẩn bị, dụ dỗ một nhân viên bằng cuộc phỏng vấn tuyển dụng giả, cài đặt phần mềm độc hại trước khi lợi dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) nội bộ để thâm nhập hệ thống ví điện tử. Đây được xem là vụ trộm có quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành tiền mã hóa.

Theo báo cáo ban đầu từ Binance, hành vi thâm nhập bắt đầu từ tháng 6 khi một kỹ sư tải về phiên bản phần mềm phổ biến bị chỉnh sửa. Đến tháng 9, một đối tượng giả danh giám đốc dự án đã liên hệ với kỹ sư phần mềm của Binance qua nền tảng tìm việc. Sau hai vòng phỏng vấn bao gồm cuộc gọi video trực tiếp với đại diện nhân sự giả mạo, kỹ sư này được yêu cầu tải tệp "bài tập" chứa mã độc về máy tính làm việc mà các công cụ bảo mật của công ty không phát hiện được.

Đồng Bitcoin. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 20/10, các hacker sử dụng máy tính bị nhiễm mã độc và công cụ AI nội bộ của Binance để chiếm quyền kiểm soát máy tính của hai kỹ sư thuộc đội ngũ quản lý ví, trong đó có một người có quyền triển khai phần mềm. Ngày 29/10, nhóm tấn công lợi dụng quyền này để truy cập dịch vụ ký giao dịch và bắt đầu rút tài sản từ các ví nóng trong gần bốn giờ.

Ngày 31/10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết vụ tấn công do nhóm hacker TraderTraitor thực hiện.

Báo cáo từ Công ty phân tích tiền mã hóa Elliptic cho thấy các hacker đã di chuyển số tiền bị đánh cắp qua khoảng 12.000 ví điện tử nhằm xóa dấu vết và né tránh nỗ lực phong tỏa.

Đại diện Binance giải thích việc tạm dừng rút tiền không đủ để chặn cuộc tấn công vì hacker khai thác tính năng cho phép di chuyển quỹ độc lập với hệ thống công ty, khống chế một phần tài khoản trên mạng Ethereum. Đến nay, khoảng 2,85 tỷ USD đã bị phong tỏa hoặc chặn lại. Binance cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại cho khách hàng và đã hoàn trả 98% số mã thông báo bị ảnh hưởng.

Vụ việc tiếp tục gây chấn động ngành tiền mã hóa, vượt qua kỷ lục bị đánh cắp 1,5 tỷ USD của sàn Bybit tại Dubai vào tháng 2/2025. Trước đó vào năm 2023, Binance từng nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ và nộp phạt 4,3 tỷ USD, còn người sáng lập Binance Changpeng Zhao phải chấp hành 4 tháng tù liên bang trước khi được Tổng thống Donald Trump ân xá.