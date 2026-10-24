Sân bay Thọ Xuân được quy hoạch thêm đường băng, mở rộng nhà ga

Quy hoạch sân bay Thọ Xuân hướng tới công suất 7 triệu khách mỗi năm. Ảnh minh họa

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về hồ sơ lập quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sân bay nằm tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.

Theo hồ sơ quy hoạch, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân được định hướng đạt công suất khai thác 2 triệu hành khách và 6.500 tấn hàng hóa mỗi năm. Sân bay có đủ năng lực khai thác các loại tàu bay A320/A321, B747, B777 và tương đương.

Trong giai đoạn này, dự án dự kiến xây dựng đường cất, hạ cánh số 2 có kích thước 3.800m x 45m, song song và cách đường cất, hạ cánh số 1 khoảng 360m về phía Đông Bắc. Cùng với đó, hệ thống đường lăn sẽ được đầu tư xây dựng, các vị trí đỗ tàu bay được mở rộng.

Với tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Thọ Xuân được định hướng nâng công suất khai thác lên 7 triệu hành khách và 23.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Tổng số vị trí đỗ tàu bay dự kiến đạt khoảng 20 vị trí.

Nhà ga hành khách cũng được định hướng mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 7 triệu hành khách mỗi năm, phù hợp với quy mô khai thác dự kiến trong dài hạn.

Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, tổng nhu cầu sử dụng đất của cảng hàng không trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đề xuất gần 845ha.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân, trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.