Sân bay Saudi Arabia bị tấn công, 12 người thiệt mạng, 309 người bị thương

Khói bốc lên từ sân bay quốc tế King Khalid (Riyadh) sau đợt tập kích của Houthi ngày 10-10. Ảnh: OSINTWARFARE

Tân Hoa xã đưa tin, hoạt động khai thác tại sân bay tạm thời đình chỉ sau vụ tấn công từ ngày 10-10, để phục vụ công tác cứu hộ và đánh giá mức độ thiệt hại.

Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Saudi Arabia (GACA), trong số những người thiệt mạng có 4 người Saudi Arabia cùng các công dân của Bangladesh, Mỹ, Jordan, Syria, Palestine và Sudan.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia khuyến cáo, hành khách quốc tế không thể hạ cánh đến nước này nhanh chóng liên hệ các cơ quan đại diện ngoại giao sở tại để nhận hỗ trợ khẩn cấp. Ban quản lý sân bay King Khalid cũng đề nghị hành khách chủ động kiểm tra lịch trình với các hãng hàng không trước khi di chuyển.

Trong khi đó, các đại sứ quán Mỹ, Canada, Đức và Tây Ban Nha tại Saudi Arabia khuyến nghị công dân tránh đến sân bay King Khalid và các khu vực xung quanh do tình hình an ninh.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tấn công mục tiêu Houthi tại Sanaa, Yemen ngày 4-10. Ảnh: XINHUA

Vụ tấn công mới nhất xảy ra sau một loạt cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành nhằm vào các sân bay của Saudi Arabia trong tuần này.

Đáp trả hành động gây hấn, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào các căn cứ của Houthi, phá hủy thành công hơn 130 mục tiêu quân sự.

Giới chức Mỹ xác nhận Washington đang cân nhắc khả năng tham gia trực tiếp vào các chiến dịch tấn công của lực lượng Houthi tại khu vực.