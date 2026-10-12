Sân bay Riyadh bị tấn công dồn dập, Anh nêu 5 quốc gia có thể đi đường bộ để rời Saudi Arabia

Ngày 7/10/2026, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn, phá hủy 82 mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi tại các tỉnh Saada, Hodeidah, Al-Jawf và Marib. Chiến dịch diễn ra sau khi Houthi tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào sân bay và cơ sở quân sự của Saudi Arabia, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ tấn công và cho biết Washington có thể tham gia chiến dịch quân sự của Saudi Arabia. Ảnh: Khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Anadolu, ngày 11/10, một vụ tấn công bằng vật thể bay chưa xác định đã gây hỏa hoạn tại nhà ga số 4 của sân bay quốc tế King Khalid. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu xác nhận các lực lượng chức năng đã được triển khai để ứng phó với đám cháy, song chưa công bố mức độ thiệt hại và thương vong.

Tuy nhiên, theo Reuters ngày 11/10, vụ tấn công mới đã khiến một người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Ngoài ra, Theo The National ngày 11/10, tình trạng gián đoạn hoạt động hàng không tại Riyadh đã khiến gần 260 chuyến bay bị hủy và 219 chuyến bị hoãn,

Trong một thông báo tiếp theo, liên quân cho biết lực lượng phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa hành trình gần sân bay. Tuy nhiên, giới chức nước này chưa xác định liệu tên lửa bị đánh chặn có liên quan đến vật thể bay gây hỏa hoạn tại nhà ga số 4 hay không.

Vụ tấn công mới nhất này xảy ra chỉ một ngày sau khi sân bay King Khalid hứng chịu một cuộc tấn công nghiêm trọng khiến 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.

Theo số liệu được Cơ quan Hàng không dân dụng Saudi Arabia công bố trong đêm 10/10 và rạng sáng 11/10, vụ tấn công ngày 10/10 đã gây thương vong lớn, đồng thời khiến hoạt động hàng không tại sân bay King Khalid bị gián đoạn.

Cơ quan này thông báo tạm đình chỉ hoạt động của sân bay để tiến hành đánh giá thiệt hại và kiểm tra mức độ an toàn của các công trình, cơ sở vật chất trước khi quyết định khôi phục hoạt động.

Trước đó, ngày 8/10, sân bay King Khalid cũng hứng chịu hai vụ tấn công, trong đó một vụ nhằm vào cơ sở hạ tầng sân bay và vụ còn lại nhằm vào một máy bay của hãng hàng không Saudi Arabian Airlines.

Theo thông báo ngày 9/10 của Cơ quan Hàng không dân dụng Saudi Arabia, hai vụ tấn công này khiến ba công dân Saudi Arabia thiệt mạng, một số công dân và người cư trú thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bị thương, đồng thời gây thiệt hại về vật chất.

Trong các ngày 6 và 7/10, những cuộc tấn công khác nhằm vào sân bay quốc tế Abha và sân bay King Khalid đã khiến ba người cư trú mang quốc tịch Maroc, Algeria và Sudan thiệt mạng, cùng 36 người khác bị thương.

Theo thống kê của Anadolu dựa trên các thông báo chính thức của Saudi Arabia, sân bay King Khalid đã trở thành mục tiêu của 5 vụ tấn công chỉ trong vòng một tuần, tính đến ngày 11/10.

Giới chức Saudi Arabia chưa chính thức xác định lực lượng chịu trách nhiệm về toàn bộ các vụ tấn công. Tuy nhiên, ngày 8/10, lực lượng Houthi tại Yemen đã tuyên bố tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay King Khalid.

Các vụ tấn công liên tiếp đã khiến nguy cơ mất an toàn hàng không tại Saudi Arabia trở thành mối quan tâm của các quốc gia có công dân đang sinh sống, làm việc hoặc đi lại tại nước này.

Trong hướng dẫn cập nhật ngày 11/10, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Khối thịnh vượng chung và Phát triển Anh (FCDO) đã mở rộng cảnh báo đi lại đối với Saudi Arabia, khuyến cáo công dân không thực hiện các chuyến đi không thực sự cần thiết tới Jeddah và Dammam.

Đáng chú ý, cảnh báo tương tự cũng được áp dụng đối với tất cả các sân bay trên lãnh thổ Saudi Arabia, ngoại trừ sân bay quốc tế Medina.

Riêng đối với sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, sau vụ tấn công nghiêm trọng ngày 10/10, FCDO khuyến cáo công dân Anh tránh đến khu vực này cho đến khi tình hình an ninh được bảo đảm trở lại.

Không chỉ cảnh báo hạn chế đi lại bằng đường hàng không, Chính phủ Anh còn đề xuất các phương án di chuyển thay thế cho những công dân có nhu cầu rời Saudi Arabia.

Theo hướng dẫn của FCDO, công dân Anh có thể cân nhắc di chuyển bằng đường bộ tới Bahrain, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hoặc Jordan, sau đó tiếp tục hành trình bằng đường hàng không.

Nguy cơ an ninh tại Saudi Arabia không chỉ giới hạn ở các sân bay mà còn lan tới những cơ sở hạ tầng chiến lược, từ căn cứ quân sự, cảng biển đến hệ thống năng lượng.

Theo FCDO, các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia đã diễn ra liên tục kể từ ngày 13/7.

FCDO cảnh báo nguy cơ an ninh đang gia tăng đối với các sân bay, căn cứ quân sự, cảng biển và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Saudi Arabia.

Đặc biệt, FCDO nhận định khả năng xảy ra thêm các cuộc tấn công nhằm vào sân bay tại quốc gia này là “rất cao”.

Việc Anh khuyến nghị công dân cân nhắc rời Saudi Arabia bằng đường bộ cho thấy các cuộc tấn công liên tiếp không chỉ đe dọa an ninh hàng không mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đi lại quốc tế.

Trong bối cảnh nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ tấn công vẫn ở mức cao, diễn biến tại sân bay King Khalid và khả năng khôi phục hoạt động hàng không an toàn sẽ là những vấn đề được đặc biệt quan tâm trong những ngày tới.