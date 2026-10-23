Sân bay quốc tế Thọ Xuân được quy hoạch thêm đường băng, mở rộng nhà ga

Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa). (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về hồ sơ lập quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo hồ sơ quy hoạch, Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân được đặt tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch công suất khai thác dự kiến đạt 2 triệu hành khách/năm và 6.500 tấn hàng hoá/năm; có đủ năng lực khai thác loại tàu bay A320/A321, B747, B777 và tương đương.

Giai đoạn này sẽ xây dựng đường cất hạ cánh số 2, kích thước 3.800mx45m, song song và cách đường cất hạ cánh số 1 khoảng 360m về phía Đông Bắc; đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống đường lăn, mở rộng vị trí đỗ tàu bay.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân được định hướng nâng công suất lên 7 triệu hành khách/năm và 23.000 tấn hàng hóa/năm. Tổng số vị trí đỗ tàu bay dự kiến khoảng 20 vị trí; nhà ga hành khách cũng được định hướng mở rộng, nâng công suất khai thác lên khoảng 7 triệu hành khách/năm.

Cục Hàng không Việt Nam cũng tính toán tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đề xuất gần 845ha.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân, trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định./.