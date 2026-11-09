Sân bay quốc tế Phú Bài quy hoạch đón 4 triệu khách/năm đến năm 2030

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ảnh: Diệp Anh/BNEWS/TTXVN

Theo phương án quy hoạch Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ Xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài nằm trên địa bàn phường Phú Bài và phường Hương Thủy, thành phố Huế, có vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc tế nằm trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc; là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO), có công suất 4 triệu hành khách/năm và 5.000 tấn hàng hóa/năm; tổng số vị trí đỗ tàu bay khoảng 11 vị trí; khai thác các loại tàu bay đến code E gồm A350, B787, B777, A320/A321,… và các loại tàu bay khác tương đương và phương thức tiếp cận hạ cánh khai thác CAT I cho đầu đường cất hạ cánh 27 và tiếp cận giản đơn cho đầu đường cất hạ cánh 09.

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ tầm nhìn đến năm 2050 đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO); công suất: 12 triệu hành khách/năm và 24.000 tấn hàng hóa/năm; tổng số vị trí đỗ tàu bay là 27 vị trí; khai thác các loại tàu bay đến code E gồm A350, B787, B777, A320/A321,… và các loại tàu bay khác tương đương; phương thức tiếp cận hạ cánh CAT I cho đầu đường cất hạ cánh 27L, 27R và tiếp cận giản đơn cho đầu đường cất hạ cánh 09R, 09L.

Quy hoạch sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030 là là 514,28 ha, tầm nhìn đến năm 2050 là 514,28 ha.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009 xác định là cảng hàng không quốc tế cấp 4E, sân bay quân sự cấp II, công suất đến năm 2020 là 5 triệu hành khách/năm, đến năm 2030 là 9 triệu hành khách/năm.

Bên cạnh đó, theo Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Xây dựng ra quyết định điều chỉnh năm 2026, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được quy hoạch cấp sân bay 4E, công suất đến năm 2030 là 4 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 là 12 triệu hành khách/năm.

Ngoài ra, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ với định hướng phát triển thành trung tâm lớn về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ga hàng hóa và phát triển các đường bay quốc tế, gắn với cảng biển Chân Mây - Lăng Cô và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Đồng thời, UBND tỉnh đã ra quyết định điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế định hướng hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển Chân Mây và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; cải tạo, kéo dài đường cất hạ cánh số 1, hoàn thiện hệ thống đường lăn và ưu tiên đầu tư đường cất hạ cánh số 2 trước năm 2030 theo quy hoạch cảng hàng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, việc Cục Hàng không Việt Nam lập Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm cụ thể hóa Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch vùng và địa phương; làm cơ sở đầu tư phát triển cảng, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực miền Trung.

Trong quá trình triển khai lập quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam đã trình Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến, rà soát, nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, phê duyệt.