Sân bay quốc tế ở Saudi Arabia tiếp tục bị tấn công, Houthi ra cảnh báo mới

Sân bay ở Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia tiếp tục hứng chịu cuộc tấn công gây chết người. Ảnh: Valery Sharifulin/TASS/DPA

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia (GACA), vụ tấn công mới nhất diễn ra vào ngày 11-10 đã làm 1 công dân Pakistan thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Thiếu tướng Turki Al-Maliki, Người phát ngôn liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, nói rằng một vật thể bay chưa xác định đã đánh trúng Nhà ga số 4 của sân bay, gây ra hỏa hoạn. Ông cho biết thêm: “Liên quân cũng đã đánh chặn và phá hủy 1 tên lửa hành trình ở khu vực lân cận sân bay”.

GACA cho biết những người bị thương đã được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị, trong khi mức độ thiệt hại của sân bay vẫn đang được đánh giá. Số thương vong mới nhất này nâng tổng số nạn nhân trong 2 vụ tấn công lên 13 người chết và 320 người bị thương.

Sân bay Quốc tế King Khalid ở Thủ đô Riyadh vẫn đóng cửa kể từ vụ tấn công hôm 10-10. Vụ tập kích này đã cướp đi sinh mạng của 4 công dân Saudi Arabia và 8 người nước ngoài. Một số người bị thương được cho là đang trong tình trạng nguy kịch.

Những người ủng hộ Houthi tuần hành ở Sanaa. Ảnh: EPA

Phong trào Hồi giáo Houthi ở Yemen, còn được gọi là Ansar Allah, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công sân bay ở Riyadh hôm 10-10, cũng như các cuộc tấn công mà lực lượng này tuyên bố đã thực hiện nhắm vào 1 sân bay ở Dammam và 2 cơ sở thuộc Tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia.

Giới chức Saudi Arabia chưa xác nhận thông tin về các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí này. Lực lượng Houthi cũng không nhận trách nhiệm về vụ tấn công sân bay ở Riyadh hôm 11-10 nhưng đã đưa ra cảnh báo mới, yêu cầu các hãng hàng không và hành khách không sử dụng các sân bay của Saudi Arabia. Nhóm vũ trang này cảnh báo rằng tình hình sẽ chỉ trở nên “tồi tệ hơn”, trừ khi Riyadh chấm dứt điều mà họ mô tả là sự can thiệp vào Yemen.

Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giao tranh leo thang dữ dội giữa lực lượng Houthi và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.

Trong những tuần gần đây, phong trào Houthi đã đạt được những bước tiến lớn về lãnh thổ ở Tây Nam Yemen, mở rộng quyền kiểm soát dọc theo bờ Biển Đỏ và khu vực xung quanh Eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến đường thủy hẹp nối Biển Đỏ với Vịnh Aden này là một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới.

Saudi Arabia đã tăng cường chiến dịch ném bom nhằm hỗ trợ cuộc tấn công của lực lượng Chính phủ Yemen nhằm đảo ngược đà tiến của Houthi. Phía Houthi cho biết máy bay chiến đấu của Saudi Arabia đã thực hiện 124 cuộc không kích trong vòng 24 giờ qua, nhắm vào các mục tiêu tại Thủ đô Sanaa và Saada - thành trì ở phía Bắc của nhóm này.

Theo RT