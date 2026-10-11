Sân bay quốc tế ở Arab Saudi bị tấn công: 12 người thiệt mạng, 309 người bị thương

Cột khói bốc lên sau vụ tấn công tại sân bay King Khalid. Ảnh Mạng xã hội/Reuters.

Trong một tuyên bố vào sáng 11/10, Tổng cục Hàng không Dân dụng Arab Saudi (GACA) xác nhận vụ tấn công xảy ra vào đêm muộn hôm qua. Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm 4 công dân Arab Saudi, 2 người Bangladesh, cùng các nạn nhân người Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Palestine và Sudan.

Cơ quan này cho biết nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và tất cả nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại các bệnh viện. Vụ tấn công cũng gây ra các thiệt hại về tài sản.

Toàn bộ hoạt động tại sân bay đã bị đình chỉ tạm thời sau vụ việc. Trước đó, sân bay King Khalid đã hối thúc hành khách liên hệ trực tiếp với các hãng hàng không để kiểm tra tình trạng chuyến bay giữa bối cảnh giao thông đường không bị gián đoạn nghiêm trọng.

Điển hình, hãng hàng không Kuwait Airways đã phải hủy toàn bộ chuyến bay do sân bay đóng cửa vì "tình hình an ninh". Bộ Ngoại giao Arab Saudi cũng ra thông báo hướng dẫn công dân đang trong quá trình di chuyển liên hệ với các đại sứ quán địa phương nếu lịch trình bị ảnh hưởng.

Theo Al Jazeera, dù phiến quân Houthi hiện chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng nhóm vũ trang này đang trong tình trạng chiến tranh với Riyadh và chính phủ Yemen.

Đáng chú ý, Houthi trước đó đã đưa ra lời cảnh báo các hãng hàng không tránh sử dụng không phận Arab Saudi, tuyên bố rằng mọi máy bay hoạt động tại đây – ngoại trừ khu vực trên không của hai thánh địa Mecca và Medina – đều bị coi là mục tiêu tấn công.

Cuộc tấn công mới nhất nối tiếp chuỗi bạo lực nhắm vào các cơ sở dân sự. Hôm 8/10, GACA ghi nhận một vụ tấn công của Houthi vào sân bay làm ít nhất 3 công dân Arab Saudi thiệt mạng, trong đó có một phi công.

Người phát ngôn quân sự của Houthi khi đó đã lên tiếng xác nhận phóng một tên lửa đạn đạo trúng mục tiêu tại sân bay Riyadh. Ít ngày trước đó, các cuộc tấn công nghi do Houthi thực hiện vào sân bay Abha và King Khalid cũng đã cướp đi sinh mạng của 3 dân thường và làm 36 người khác bị thương.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng về việc liệu Washington có kế hoạch tham gia cùng Arab Saudi không kích Houthi để trả đũa hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Chúng tôi có thể. Chúng tôi sẽ xem xét việc đó. Chúng tôi vừa mới biết về cuộc tấn công gần đây, vì vậy chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi hành động rất nhanh chóng.”

Cùng thời điểm, hàng loạt đại sứ quán nước ngoài tại Riyadh, bao gồm Mỹ, Anh, Ireland và Canada, đã phát đi các khuyến cáo khẩn cấp trên mạng xã hội. Phái bộ Mỹ "khuyến cáo mạnh mẽ" công dân tránh xa khu vực sân bay và các vùng lân cận. Anh và Ireland gọi đây là "một sự cố nghiêm trọng", trong khi Canada yêu cầu công dân tránh mọi chuyến đi đến sân bay do "các hoạt động quân sự đang diễn ra".

Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ việc. Bộ Ngoại giao Qatar lên án cuộc tấn công bằng những ngôn từ "mạnh mẽ nhất", coi đây là "mối đe dọa trực tiếp đến an ninh khu vực". Jordan, Oman và Đại sứ quán Nhật Bản cũng bày tỏ sự đoàn kết với Riyadh, đồng thời kịch liệt lên án các hành động bạo lực nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Arab Saudi.