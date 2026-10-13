Sân bay quốc tế Đà Nẵng duy trì mức tăng trưởng hai con số

Giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng Phan Kiều Hưng cho biết, 9 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng tăng trưởng mạnh so cùng kỳ năm 2025 và duy trì tăng trưởng ở mức 2 con số trong điều kiện cơ sở hạ tầng nhà ga hành khách quốc nội (T1) và kết cấu hạ tầng hàng không quá tải, xuống cấp.

9 tháng, tổng lượng hành khách thông qua Cảng HKQT Đà Nẵng gần 13,5 triệu lượt, đạt 78% kế hoạch năm 2026.

Cụ thể, tổng lượng hành khách thông qua Cảng HKQT Đà Nẵng ((từ 1/1 đến 30/9/2026) gần 13,5 triệu lượt, đạt 78% kế hoạch năm 2026, tăng 16% so cùng kỳ 2025. Tổng hàng hóa bưu kiện hơn 31.000 tấn, đạt 76% kế hoạch năm 2026, tăng 5% so cùng kỳ 2025; tổng số chuyến bay hạ cất cánh hơn 79.000 lượt chuyến, đạt 78% kế hoạch năm 2026, tăng 13% so với 2025.

Đáng chú ý, về số chuyến bay chậm, hủy chuyến 9 tháng năm 2026 tại Cảng HKQT Đà Nẵng, ông Phan Kiều Hưng cho biết: Quốc nội chậm 9.034 chuyến (do khai thác), giảm 5% so cùng kỳ năm ngoái; hủy 320 chuyến, tăng 72% so cùng kỳ năm 2025. Quốc tế chậm 3.297 chuyến (do khai thác), giảm 7% so cùng kỳ năm ngoái; hủy 45 chuyến, giảm 40% so cùng kỳ năm 2025.

“Cảng HKQT Đà Nẵng đã chỉ đạo, điều hành bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh và duy trì khai thác thông suốt; tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Tổng công ty giao. Đến hết tháng 9, doanh thu gần 1.600 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm ; chi phí gần 640 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch năm“, ông Phan Kiều Hưng chia sẻ.

Cùng với đó, Cảng HKQT Đà Nẵng chỉ đạo Tổ An toàn cất hạ cánh, phối hợp với các đơn vị liên quan phân công nhiệm vụ, chủ động xử lý các tình huống bảo đảm an toàn khai thác; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát chim, động vật hoang dã, UAV/vật thể bay, FOD trên khu bay.

Chủ động triển khai khắc phục các nội dung về công tác PCCC; đồng thời chỉ đạo triển khai các dự án cải tạo mở rộng nhà ga T1, mở rộng sân đỗ máy bay, nhà ga hàng hóa và các nhiệm vụ đầu tư, sửa chữa hạ tầng tiếp tục ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, thông suốt.

Chỉ đạo rà soát, tu chỉnh hệ thống văn bản, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến người khai thác cảng hàng không, chức năng nhiệm vụ nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật, Luật Hàng không dân dụng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo ông Phan Kiều Hưng, với quyết tâm và nỗ lực trong 9 tháng qua, Cảng HKQT Đà Nẵng tiếp tục duy trì trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới, xếp hạng 75 (tăng 9 bậc) so với năm 2025 trong bảng xếp hạng Airport Awards 2026; là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 10 sân bay khu vực tốt nhất châu Á năm 2026.

Đặc biệt, Cảng HKQT Đà Nẵng vinh dự được góp mặt trong Top 5 sân bay phục vụ từ 5 - 20 triệu hành khách/năm tại Giải thưởng Routes Asia 2026 - một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực trong lĩnh vực phát triển mạng bay và tiếp thị hàng không.