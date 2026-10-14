Sân bay quốc tế Đà Nẵng đón, trả gần 13,5 triệu lượt khách trong 9 tháng năm 2026

Tổng lượng hành khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng từ 1/1 đến 30/9/2026 đạt gần 13,5 triệu lượt. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2025 và tiếp tục duy trì ở mức 2 con số.

Cụ thể, từ ngày 1/1 đến 30/9/2026, tổng lượng hành khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đạt gần 13,5 triệu lượt, hoàn thành 78% kế hoạch năm 2026 và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng lượng hàng hóa, bưu kiện đạt hơn 31.000 tấn, đạt 76% kế hoạch năm 2026 và tăng 5%; tổng số chuyến bay cất, hạ cánh đạt hơn 79.000 lượt chuyến, đạt 78% kế hoạch năm 2026 và tăng 13% so với năm 2025.

Nỗ lực trong 9 tháng qua giúp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục duy trì vị trí trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới, vươn lên hạng 75 (tăng 9 bậc so với năm 2025) trên bảng xếp hạng Airport Awards 2026; đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 10 sân bay khu vực tốt nhất châu Á năm 2026.

Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vinh dự góp mặt trong Top 5 sân bay phục vụ từ 5 - 20 triệu hành khách/năm tại Giải thưởng Routes Asia 2026 - một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực về phát triển mạng bay và tiếp thị hàng không.