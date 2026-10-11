Sân bay quốc tế của Ả-rập Xê-út bị tấn công lần thứ ba trong tuần, thương vong lớn

Sân bay quốc tế King Khalid (Ả-rập Xê-út) tiếp tục bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ ba trong tuần sân bay này bị tấn công. Vụ tấn công ngày 10/10 nhằm vào một nhà ga của sân bay quốc tế King Khalid, người phát ngôn liên quân gọi đây là “tội ác chiến tranh”.

Theo hãng tin Reuters, vụ tấn công hôm 10/10 là vụ gây thương vong nặng nề nhất tại Ả-rập Xê-út trong hơn một thập kỷ qua. Hệ thống cảnh báo sớm phòng không của nước này không phát bất kỳ cảnh báo nào trước khi vụ tấn công xảy ra.

Cơ quan Hàng không dân dụng Ả-rập Xê-út (GACA) thông báo hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid (Riyadh) tạm thời bị đình chỉ để tiến hành đánh giá thiệt hại. Theo GACA, trong số người thiệt mạng có 4 công dân Ả-rập Xê-út cùng công dân các nước Bangladesh, Mỹ, Jordan, Syria, Palestine và Sudan.

Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út đề nghị hành khách từ nước ngoài không thể đến Ả-rập Xê-út do gián đoạn này liên hệ cơ quan đại diện của nước này tại nơi sở tại để được hỗ trợ. Trước đó, sân bay quốc tế King Khalid khuyến cáo hành khách liên hệ hãng hàng không trước khi đến sân bay.

Cùng ngày, đại sứ quán Mỹ, Canada, Đức và Tây Ban Nha tại Ả-rập Xê-út ra cảnh báo, khuyến cáo công dân tránh đến sân bay King Khalid và khu vực lân cận vì lý do an ninh.

Các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ả-rập Xê-út bị cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ tấn công là “không thể chấp nhận được” và cho biết sẽ điện đàm với Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman. Trước đó, ông Trump cho biết đang cân nhắc việc Mỹ có tham gia chiến dịch tấn công Houthi của Ả-rập Xê-út hay không và sẽ sớm đưa ra quyết định.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động quyết liệt để ngăn chặn Houthi. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định tấn công cơ sở hạ tầng dân sự là không thể chấp nhận được và yêu cầu lực lượng này chấm dứt bạo lực.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg nhận định vụ tấn công đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng của tình hình, đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực và khiến các nỗ lực hòa bình tại Yemen thêm phức tạp.

Ngày 10/10, liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu hỗ trợ Chính phủ hợp pháp Yemen thông báo đã phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi, phá hủy hơn 130 mục tiêu.

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