Sân bay Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Máy bay Cessna 208 bay kiểm tra khu vực không phận và chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quảng Trị. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Ngày 15/10, Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng hàng không Quảng Trị, nhằm kiểm tra tĩnh không và chướng ngại vật tại khu vực đường cất hạ cánh.

Hoạt động có sự tham gia của Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, sử dụng máy bay Cessna 208 với thời gian thực hiện dự kiến khoảng 60 - 90 phút.

Theo kế hoạch, máy bay Cessna 208 xuất phát từ Đồng Hới, thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên Cảng hàng không Quảng Trị ở độ cao 300 m và 600 m, với tốc độ trung bình 220 km/h.

Trong quá trình bay, thiết bị chuyên dụng trên máy bay ghi lại hình ảnh để kiểm tra khu vực không phận và các chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh, phục vụ đánh giá điều kiện an toàn bay.

Cùng với hoạt động kiểm tra trên không, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát hạ tầng khu bay, gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay.

Theo báo cáo cập nhật đến đầu tháng 10/2026, tổng khối lượng thi công của dự án Cảng Hàng không Quảng Trị đã đạt trên 80%. Ảnh: chinhphu.vn

Về tiến độ xây dựng, theo báo cáo cập nhật đến đầu tháng 10/2026, tổng khối lượng thi công Cảng hàng không Quảng Trị đạt trên 80%. Trong đó, sân đỗ máy bay đã hoàn thành; đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%; nhà ga hành khách đạt trên 80% và đài kiểm soát không lưu đạt trên 90%.

Các thiết bị quản lý bay, gồm thiết bị đài kiểm soát không lưu, hệ thống dẫn đường DVOR/DME, hệ thống quan trắc thời tiết AWOS, đèn hiệu hàng không và hệ thống hạ cánh bằng thiết bị ILS/DME, đã được sản xuất, nhập về và lưu kho.

Việc lắp đặt được thực hiện theo tiến độ bàn giao mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đáp ứng các điều kiện bảo đảm an ninh tại công trường. Theo kế hoạch, công tác lắp đặt thiết bị quản lý bay dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2027.

Trước đó, theo quy hoạch được điều chỉnh vào tháng 7/2026, Cảng hàng không Quảng Trị được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350.

Hiện doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu đưa sân bay vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 3/2027.

Cũng trong ngày 15/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với ba hãng bay gồm Vietjet Air, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways. Hoạt động nhằm hướng tới việc chuẩn bị cơ sở hợp tác, tạo điều kiện để các hãng hàng không đưa tàu bay đến khai thác tại sân bay Quảng Trị trong tương lai.

Trần Trọng