Sân bay Quảng Trị sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên rà soát, đánh giá an toàn tĩnh không

Ngày 12/10, ông Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị cho biết, dự án Cảng hàng không Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành những hạng mục quan trọng, đáp ứng yêu cầu để thực hiện chuyến bay thử nghiệm kiểm tra, đánh giá các hạng mục phục vụ bay, đồng thời kiểm tra tĩnh không sau khi di dời các chướng ngại vật.

Đường lăn và nhà ga hành khách dự án Cảng hàng không Quảng Trị nhìn từ đường cất hạ cánh.

Theo kế hoạch, ngày 15/10, UBND tỉnh Quảng Trị cùng Công ty Cảng hàng không Quảng Trị và các đơn vị liên quan sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá việc hoàn thành xây dựng với các hạng mục khu bay gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tại dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Đồng thời, phối hợp với Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM) thuộc Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) tổ chức chuyến bay rà soát, kiểm tra đánh giá an toàn tĩnh không sau khi di dời các chướng ngại vật (di dời đường dây 110kV và hai trạm thu phát sóng - BTS) tại hai đầu đường cất hạ cánh.

Video: Dự án Cảng hàng không Quảng Trị sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên rà soát, kiểm tra đánh giá an toàn tĩnh không vào ngày 15/10

Chuyến bay kiểm tra dự kiến sử dụng máy bay Cessna 208 và chuyến bay kiểm tra này dự kiến kéo dài trong khoảng 60 - 90 phút.

"Hiện nay, trên hiện trường đã đáp ứng điều kiện để bay ngày 15/10. Chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh đã được giải phóng hoàn toàn và đảm bảo an toàn bay. Các hạng mục bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ cũng đã hoàn thành. Về phía Ban Quản lý dự án, tất cả điều kiện cần thiết đã được đáp ứng, việc tổ chức chuyến bay còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết", ông Linh cho biết.

Theo ông Linh, thời gian qua các đơn vị liên quan đã tập trung tháo gỡ những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, công tác di dời đường dây điện 110kV và đấu nối điện đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện triển khai các bước tiếp theo.

Một đoạn đường cất hạ cánh sân bay Quảng Trị.

Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, dự án Cảng hàng không Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành các hạng mục quan trọng, tổng khối lượng thi công đạt trên 80%.

Trong đó, đường cất - hạ cánh, sân đỗ và các hạng mục phụ trợ, sơn kẻ tín hiệu, dải bảo hiểm dọc đường băng cất - hạ cánh và đường lăn đã hoàn thành việc thi công. Khu vực nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu đang tiếp tục được hoàn thiện, khối lượng đạt trên 90%.

Ông Nguyễn Tuấn Linh cho biết, hiện trên công trường có hơn 200 công nhân đang thi công các hạng mục. Những ngày thời tiết thuận lợi, số lượng công nhân được huy động tăng lên hơn 400 người nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Hạng mục sân đỗ đã hoàn thành và nhà ga hành khách đang thi công.

Đặc biệt, sau chuyến bay vào ngày 15/10 để rà soát, kiểm tra, đánh giá an toàn tĩnh không, chủ đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các chuyến bay đánh giá phương thức bay và hiệu chuẩn thiết bị.

Đại diện chủ đầu tư dự án Cảng hàng không Quảng Trị cũng cho biết, song song với quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tổ chức bay kiểm tra đánh giá tĩnh không, Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị đã và đang trao đổi, đàm phán với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về phương án tổ chức vận hành, khai thác Cảng hàng không Quảng Trị trong giai đoạn 2027-2032, gồm các nhóm dịch vụ liên quan tới quản lý, khai thác, vận hành cảng hàng không và phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị thường xuyên báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam, đồng thời chủ động phối hợp Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các thủ tục, gồm: Phê duyệt phương thức bay; hoàn thiện hệ thống tài liệu, quy trình khai thác; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác Cảng hàng không Quảng Trị theo quy định… phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại trong tháng 3/2027.

Tháp không lưu đang thi công nhìn từ đường cất hạ cánh.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) tại Quyết định số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị gồm dự án thành phần 1 (GPMB và xây dựng cơ quan Nhà nước tại cảng hàng không) thực hiện theo hình thức đầu tư công, và dự án thành phần 2 (Xây dựng cảng hàng không) thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2 là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T (đơn vị thành viên của T&T Group) - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4. Công ty Cảng hàng không Quảng Trị là doanh nghiệp dự án với vai trò tổ chức thực hiện dự án (xây dựng, quản lý, kinh doanh, vận hành, khai thác Cảng hàng không Quảng Trị).

Cảng hàng không Quảng Trị nằm trên địa bàn xã Gio Linh và Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) với quy mô hơn 316 ha; tổng mức đầu tư trên 5.800 tỷ đồng. Khởi công từ tháng 7/2024, Cảng hàng không Quảng Trị được xác định tiêu chuẩn cấp 4C và sân bay quân sự cấp II và đã được điều chỉnh quy hoạch nâng lên cấp 4E vào tháng 7/2026.

Ngày 12/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ bay thử nghiệm kiểm tra, đánh giá các hạng mục phục vụ bay dự án Cảng hàng không Quảng Trị vào ngày 15/10. Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ kiểm tra tĩnh không và chướng ngại vật hai đầu đường cất hạ cánh và kiểm tra, đánh giá thực tế các hạng mục công trình, trang thiết bị phục vụ bay đã hoàn thành tại dự án Cảng hàng không Quảng Trị, làm cơ sở xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn hàng không và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện theo quy định. Đánh giá tình hình chuẩn bị các điều kiện phục vụ bay; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra, đánh giá; kịp thời phát hiện, xác định các tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án.