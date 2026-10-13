Sân bay Quảng Trị sẵn sàng cho chuyến bay kiểm tra

Chiều 12/10, tại buổi cung cấp thông tin về tiến độ Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, đại diện Ban Quản lý dự án cho biết các hạng mục quan trọng của khu bay đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện triển khai công tác kiểm tra, đánh giá an toàn trước khi tiến tới các bước chuẩn bị khai thác.

Sân bay Quảng Trị, đang hoàn thiện hạng mục sơn kẻ vạch đường băng (ảnh: CVL)

Theo kế hoạch, ngày 15/10, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các sở, ban, ngành và Công ty Cảng hàng không Quảng Trị sẽ kiểm tra, đánh giá việc hoàn thành xây dựng các hạng mục khu bay. Đồng thời phối hợp với Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, tổ chức chuyến bay rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại hai đầu đường cất, hạ cánh. Thời gian thực hiện dự kiến từ 60-90 phút.

Đây là bước kiểm tra chuyên biệt nhằm rà soát các chướng ngại vật hàng không, đánh giá những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn bay sau khi một số chướng ngại vật được di dời. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để các đơn vị tiếp tục triển khai những bước chuẩn bị tiếp theo, hướng tới khả năng đưa sân bay vào khai thác.

Công nhân tăng ca để hoàn thành các hạng mục còn lại (ảnh: CVL).

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được khởi công vào tháng 7/2024, triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Dự án do liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 làm chủ đầu tư.

Cảng hàng không Quảng Trị nằm trên địa bàn xã Gio Linh và Cửa Việt, có quy mô hơn 316 ha. Sau hơn 2 năm triển khai, tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt trên 80%.

Trong đó, đường cất, hạ cánh, sân đỗ cùng các hạng mục phụ trợ, sơn kẻ tín hiệu, dải bảo hiểm dọc đường băng và đường lăn đã hoàn thành thi công. Khu vực nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu đang tiếp tục được hoàn thiện, với khối lượng đạt trên 90%.

Thời gian tới, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, hoàn thiện và bàn giao mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt hệ thống thiết bị quản lý, điều hành bay và thiết bị ngoại trường.

Gấp rút xây dựng nhà ga, hoàn thành kịp tiến độ (ảnh: CVL).

Sau chuyến bay kiểm tra tĩnh không dự kiến ngày 15/10, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức những chuyến bay đánh giá phương thức bay và hiệu chuẩn thiết bị. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, quy trình khai thác, thực hiện các thủ tục cấp phép theo quy định.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, Công ty Cảng hàng không Quảng Trị đang trao đổi, đàm phán với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về phương án tổ chức quản lý, vận hành và khai thác sân bay trong giai đoạn 2027-2032.

Theo định hướng, dự án phấn đấu đưa vào vận hành thương mại trong tháng 3/2027, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cảng hàng không Quảng Trị được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy du lịch, logistics, thương mại và thu hút đầu tư, nhất là trong bối cảnh tỉnh có lợi thế kết nối trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

Theo quy hoạch được điều chỉnh vào tháng 7/2026, sân bay được nâng từ tiêu chuẩn cấp 4C lên cấp 4E, có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350. Công suất thiết kế dự kiến đáp ứng khoảng 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.