Sân bay Quảng Trị hướng tới khai thác, tiếp sức kinh tế

Toàn cảnh khu vực sân bay Quảng Trị. Ảnh tư liệu

Hoàn thiện kỹ thuật, chuẩn bị khai thác

Dự kiến ngày 15.10, các hạng mục khu bay tại Cảng hàng không Quảng Trị sẽ được kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành xây dựng. Công ty Cảng hàng không Quảng Trị đồng thời phối hợp với Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, tổ chức chuyến bay kéo dài khoảng 60-90 phút để rà soát an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại hai đầu đường cất, hạ cánh.

Chuyến bay dự kiến kéo dài khoảng 60-90 phút, nhằm kiểm tra những rủi ro có thể phát sinh tại khu vực an toàn bay sau khi di dời một số chướng ngại vật. Đây là bước kiểm tra chuyên biệt trong quá trình chuẩn bị vận hành sân bay. Các chuyến bay đánh giá phương thức bay và hiệu chuẩn thiết bị sẽ tiếp tục được tổ chức sau đó.

Chúng tôi tập trung nguồn lực hoàn thành sân bay, tạo thuận lợi cho người dân đến Quảng Trị, góp phần phát triển kinh tế và nâng vị thế địa phương trên Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Điều hành T&T Group

Sau hơn hai năm xây dựng, tổng khối lượng thi công dự án đạt trên 80%. Đường cất, hạ cánh, sân đỗ và các hạng mục phụ trợ, sơn kẻ tín hiệu, dải bảo hiểm dọc đường băng và đường lăn đã hoàn thành thi công. Nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu đang tiếp tục được hoàn thiện, khối lượng đạt trên 90%.

Phần việc tiếp theo là hoàn thiện, bàn giao mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt hệ thống thiết bị quản lý, điều hành bay và thiết bị ngoại trường. Cùng với tiến độ xây dựng, các thủ tục chuyên ngành đang được chuẩn bị để sân bay đáp ứng điều kiện khai thác.

Công ty Cảng hàng không Quảng Trị đang báo cáo, xin hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam, phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai thủ tục phê duyệt phương thức bay. Hệ thống tài liệu, quy trình khai thác và hồ sơ cấp phép cũng đang được hoàn thiện.

Công nhân xử lý kỹ thuật mặt đường băng tại sân bay Quảng Trị để chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm dự kiến vào ngày 15.10, nếu điều kiện thời tiết cho phép

Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu đưa sân bay vào vận hành thương mại trong tháng 3.2027, trước dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7.4.1907-7.4.2027), đồng thời phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027. Đây là mốc phấn đấu, gắn với việc hoàn thành hạ tầng, thiết bị và các thủ tục cấp phép.

Phương án tổ chức vận hành cũng đang được tính toán. Công ty Cảng hàng không Quảng Trị đang trao đổi, đàm phán với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về quản lý, khai thác cảng hàng không và phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trong giai đoạn 2027-2032.

Thêm kết nối cho du lịch và giao thương

Nếu được đưa vào khai thác đúng thời gian dự kiến, sân bay sẽ bổ sung một kết nối quan trọng trong năm Quảng Trị đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Việc đi lại thuận tiện hơn tạo thêm điều kiện để địa phương đón khách, các đơn vị lữ hành xây dựng tour và cơ sở dịch vụ mở rộng hoạt động kinh doanh.

Các hạng mục phụ trợ đường băng của sân bay Quảng Trị cũng đang gấp rút hoàn thiện

Quảng Trị có hệ thống điểm đến lịch sử gắn với những hành trình về nguồn, tưởng niệm và tri ân. Thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc, các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Trường Sơn là những địa chỉ được nhiều gia đình, cựu chiến binh và du khách lựa chọn.

Cùng với di tích lịch sử, tỉnh còn có Phong Nha - Kẻ Bàng, hệ thống hang động, biển Nhật Lệ, đảo Cồn Cỏ và nhiều điểm đến văn hóa, tín ngưỡng. Thêm lựa chọn di chuyển mở ra cơ hội kết nối các sản phẩm du lịch trong tỉnh, xây dựng hành trình có nhiều điểm dừng. Hoạt động lưu trú, ăn uống, vận chuyển và dịch vụ tại điểm đến cũng có thêm cơ hội phát triển khi khả năng tiếp cận được cải thiện.

Giá trị kinh tế của sân bay còn gắn với vận chuyển hàng hóa và giao thương. Quảng Trị nằm ở giao điểm các trục Bắc - Nam, Đông - Tây, có Hành lang kinh tế Đông - Tây đi qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, cùng các cửa khẩu La Lay, Cha Lo và hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển. Hàng không sẽ bổ sung một phương thức vận chuyển cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển kho vận, phân phối hàng hóa và dịch vụ logistics.

Với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khả năng kết nối là một điều kiện để thu hút doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư. Sân bay đi vào hoạt động được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch và vận chuyển, đồng thời hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bản đồ tổng thể về tổ hợp công nghiệp hàng không, trung tâm thương mại tự do, đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị, quy mô khoảng 11.577ha

Sân bay Quảng Trị và định hướng phát triển dịch vụ

Cảng hàng không Quảng Trị khởi công tháng 7.2024 tại xã Gio Linh và xã Cửa Việt, có diện tích hơn 316ha, tổng mức đầu tư trên 5.800 tỉ đồng, do liên danh T&T - CIENCO4 đầu tư theo phương thức PPP.

Quy hoạch sân bay được điều chỉnh từ cấp 4C lên cấp 4E tháng 7.2026, cho phép tiếp nhận máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A350; công suất thiết kế khoảng 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Lấy sân bay làm hạt nhân, T&T Group đang nghiên cứu đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không, trung tâm thương mại tự do, đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị, quy mô khoảng 11.577ha, định hướng kết nối công nghiệp hàng không với logistics, khoa học công nghệ, đô thị và dịch vụ.