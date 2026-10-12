Sân bay Quảng Trị hoàn thiện các hạng mục để chuẩn bị bay thử nghiệm

Dự án sân bay Quảng Trị hoàn thành đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, sẵn sàng cho chuyến bay thử nghiệm kiểm tra.

Ngày 12/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án Cảng hàng không Quảng Trị (Sân bay Quảng Trị) đang tập trung hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật để tổ chức chuyến bay thử nghiệm kiểm tra, đánh giá an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại hai đầu đường cất hạ cánh, dự kiến diễn ra ngày 15/10.

Theo phương án được chủ đầu tư báo cáo tại cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Trị, chuyến bay kiểm tra dự kiến kéo dài từ 60-90 phút, do đơn vị thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng thực hiện.

Hạng mục sân đỗ đã hoàn thành để chuẩn bị bay thử nghiệm.

Theo kế hoạch, ngày 15/10, tại Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá việc hoàn thành xây dựng với các hạng mục khu bay tại dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Đồng thời, nhà đầu tư phối hợp với Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM) thuộc Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) tổ chức chuyến bay rà soát, kiểm tra đánh giá an toàn tĩnh không và chướng ngại vật 2 đầu đường cất hạ cánh.

Đây là chuyến bay nhằm kiểm tra tĩnh không (một hạng mục kiểm tra chuyên biệt về chướng ngại vật hàng không) nhằm rà soát rủi ro có thể phát sinh tại khu vực an toàn bay sau khi di dời một số chướng ngại vật, qua đó thể hiện tinh thần cẩn trọng, đề cao sự an toàn.

Ông Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án sân bay Quảng Trị cho biết, đến thời điểm hiện tại, các điều kiện trên công trường đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức chuyến bay kiểm tra.

“Hiện nay, trên hiện trường đã đáp ứng điều kiện kỹ thuật để bay thử nghiệm ngày 15/10. Chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh đã được giải phóng hoàn toàn, bảo đảm an toàn bay. Các hạng mục bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ cũng đã hoàn thành. Về phía Ban Quản lý dự án, tất cả điều kiện cần thiết đã được đáp ứng, việc tổ chức chuyến bay còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết”, ông Linh thông tin.

Theo ông Linh, việc bay thử nghiệm kiểm tra là sự kiện quan trọng của dự án; kiểm tra tĩnh không là điều kiện tiên quyết nhằm đảm bảo an toàn bay khi đưa vào khai thác chính thức.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) tháng 12/2021. Chủ đầu tư dự án là liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T (đơn vị thành viên của T&T Group) và Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4. Công ty Cảng hàng không Quảng Trị là doanh nghiệp dự án với vai trò tổ chức thực hiện dự án (xây dựng, quản lý, kinh doanh, vận hành, khai thác Cảng hàng không Quảng Trị). CHK Quảng Trị nằm trên địa bàn xã Gio Linh và Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) với quy mô hơn 316 ha; tổng mức đầu tư trên 5.800 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 7/2024. CHK Quảng Trị được xác định tiêu chuẩn cấp 4C và sân bay quân sự cấp II, và đã được điều chỉnh quy hoạch nâng lên cấp 4E vào tháng 7/2026 (theo Quyết định của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc), cho phép tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, hiện đại như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A350 (máy bay code E). Công suất thiết kế của CHK Quảng Trị đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.