Sân bay Phú Quốc đưa đường băng thứ hai vào khai thác trước APEC 2027

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác. Ảnh: Sun Group

Sáng 29/10, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác sau 8 tháng thi công. Lúc 7h05, chuyến bay mang số hiệu 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên sử dụng đường băng mới.

Theo thông tin từ Sun Group, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m, rộng 45 m, đạt tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Công trình được trang bị hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME và hệ thống đèn hiệu CAT II, có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777.

Thi công đường băng mới khi sân bay vẫn hoạt động

Đường băng được Sun Group phối hợp với hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai trong điều kiện sân bay vẫn duy trì hoạt động. Theo doanh nghiệp, quá trình thi công gặp khó khăn do thời tiết, nguồn cung vật tư chủ yếu phải vận chuyển bằng đường biển và điều kiện nhân lực tại đảo.

Trong thời gian xây dựng, sản lượng chuyến bay tại sân bay Phú Quốc tăng khoảng 45% so với cùng kỳ. Hơn 6.000 kỹ sư, công nhân trên toàn dự án được huy động làm việc theo nhiều ca để đáp ứng tiến độ.

Trước khi đưa vào khai thác, đường cất hạ cánh số 2 đã trải qua các bước kiểm tra, đánh giá kỹ thuật và bay hiệu chuẩn theo quy định.

Sau khi đường băng mới đi vào hoạt động, sân bay Phú Quốc dự kiến tạm đóng đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu để triển khai nâng cấp. Theo phương án, đường băng này sẽ được kéo dài từ 3.000 m lên 3.500 m, đồng thời mở rộng tổng chiều rộng lên 75 m, gồm 45 m mặt đường bê tông và hai lề đường nhựa rộng 15 m mỗi bên.

Sau khi hoàn thành nâng cấp, đường cất hạ cánh số 1 dự kiến đáp ứng điều kiện khai thác các loại máy bay thân rộng Code F như Boeing 747-8F và Airbus A380-800.

Trong khoảng 6 tháng thi công đường băng số 1, toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Phú Quốc sẽ được chuyển sang đường băng số 2. Phương án này nhằm duy trì hoạt động hàng không trong mùa bay Đông 2026 - 2027, khi tần suất chuyến bay dự kiến tăng khoảng 34%.

Đường cất hạ cánh số 1 dự kiến trở lại khai thác vào tháng 5/2027. Khi đó, sân bay Phú Quốc sẽ vận hành song song hai đường băng, qua đó tăng khả năng điều phối các chuyến bay trong giờ cao điểm và duy trì hoạt động khi một đường băng phải bảo trì.

Việc nâng cấp cũng hướng tới đáp ứng nhu cầu khai thác các chuyến bay đường dài bằng máy bay thân rộng, kết nối Phú Quốc với các thị trường châu Âu, Trung Đông và Đông Bắc Á.

Theo ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, sân bay đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ hai đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP.

Phương án này nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thường xuyên, đồng thời phục vụ các chuyến bay thương mại, thuê chuyến và chuyên cơ trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Nhà ga hành khách T2 đang được thi công. Ảnh: Sun Group

Nhà ga T2 dự kiến khai thác từ tháng 5/2027

Cùng với việc nâng cấp hệ thống đường băng, Sun Group đang triển khai xây dựng nhà ga hành khách T2, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 5/2027, cùng thời điểm đường cất hạ cánh số 1 hoàn thành nâng cấp.

Nhà ga T2 do CPG Consultants (Singapore) thiết kế, dự kiến ứng dụng các công nghệ như nhận diện sinh trắc học, xử lý hành lý tự động, quầy làm thủ tục tự phục vụ và hệ thống quản lý sân bay tổng thể.

Về công tác quản lý, vận hành, theo thỏa thuận hợp tác chiến lược ký ngày 21/3/2026, Changi Airports International (CAI) sẽ tham gia quản lý, vận hành sân bay Phú Quốc, hỗ trợ công tác chuẩn bị khai thác, phát triển mạng bay quốc tế và các dịch vụ phi hàng không.

Theo kế hoạch, sân bay Phú Quốc hướng tới công suất 24 triệu lượt hành khách mỗi năm trong giai đoạn đầu và có khả năng mở rộng lên 50 triệu lượt khách mỗi năm trong dài hạn.

Riêng năm 2027, sân bay dự kiến đón khoảng 13,5 triệu lượt hành khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn một nửa.

Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác, nâng cấp đường băng số 1 và hoàn thiện nhà ga T2 là các hạng mục trong kế hoạch mở rộng sân bay Phú Quốc, phục vụ nhu cầu vận tải hàng không và công tác tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Trần Trọng