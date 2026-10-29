Sân bay Phù Cát khánh thành đường băng số 2, đón chuyến bay thẳng quốc tế

Đưa lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Chiều 29/10, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát và đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) do Bamboo Airways thực hiện.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá công trình mở thêm cơ hội giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch cho Gia Lai. Để phát huy hiệu quả, tỉnh cần gắn phát triển khu vực sân bay và phụ cận với không gian đô thị, dịch vụ, khai thác tốt lợi thế kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ.

Cùng với yêu cầu quản lý, vận hành công trình an toàn, đồng bộ, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương chủ động phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành để tăng chuyến, mở rộng đường bay nội địa và quốc tế. Việc tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa Phù Cát cần hướng tới nhu cầu phát triển lâu dài, sớm đưa sân bay trở thành cảng hàng không quốc tế.

Từ những cơ hội mà công trình mang lại, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu chuyển lợi thế hạ tầng thành lợi thế cạnh tranh, đưa kết nối hàng không đóng góp thiết thực cho kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

“Quan điểm xuyên suốt là hạ tầng phải đi trước một bước, nhưng hiệu quả đầu tư phải được thể hiện bằng tăng trưởng thực chất, sự phát triển của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của người dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Tuấn khẳng định.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành duy trì, mở rộng chuyến bay quốc tế, phát triển đường bay phù hợp nhu cầu thị trường. Các sản phẩm du lịch cũng được chú trọng để du khách có thêm trải nghiệm, lưu trú lâu hơn và tăng chi tiêu tại địa phương.

Song song với phát triển du lịch, Gia Lai tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kết nối. Tỉnh thúc đẩy các dự án đã được chấp thuận sớm khởi công, đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa công trình hoàn thành vào hoạt động, tạo việc làm và nguồn thu ngân sách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát.

Ông Tuấn cho biết tỉnh sẽ lấy tiến độ dự án, hiệu quả khai thác công trình và đóng góp vào tăng trưởng làm thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đồng hành cùng doanh nghiệp phải gắn với trách nhiệm giải quyết công việc, khắc phục chậm trễ, né tránh và đùn đẩy, không để nguồn lực và cơ hội phát triển bị bỏ lỡ.

Đường băng hơn 3.245 tỷ đồng mở thêm kết nối quốc tế

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.500 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Công trình do Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, khởi công ngày 19/8/2025 và hoàn thành theo kế hoạch sau hơn một năm triển khai.

Chuyến bay QH9585 của Bamboo Airways đưa 172 hành khách từ Macau (Trung Quốc) đến Phù Cát sau khoảng hai giờ bay thẳng.

Đường băng mới dài 3.048 m, rộng 45 m, nằm song song và cách đường băng hiện hữu 215 m về phía Tây. Theo thiết kế, công trình bảo đảm tiếp nhận các loại tàu bay như Airbus A320, A321 và tương đương. Cùng với đường băng, dự án đầu tư hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh, thoát nước và các công trình phụ trợ phục vụ khai thác.

Hệ thống bảo đảm hoạt động bay được đầu tư đồng bộ, gồm đèn tiếp cận, biển báo, đèn hiệu, chiếu sáng, quan trắc khí tượng tự động và thiết bị cấp điện. Các hạng mục đường công vụ, hàng rào, bốt gác cũng được xây dựng để đáp ứng yêu cầu vận hành và an ninh khu bay.

Cùng dịp khánh thành, Gia Lai đón chuyến bay QH9585 của Bamboo Airways đưa 172 hành khách từ Macau (Trung Quốc) đến Phù Cát sau khoảng hai giờ bay thẳng. Đây là chuyến bay tiếp nối chuỗi kết nối Macau - Gia Lai được hãng triển khai trong tháng 10 - 11/2026, góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế trong Năm du lịch quốc gia 2026 mang chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và FLC tặng hoa và quà chúc mừng phi hành đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đón phi hành đoàn và du khách ngay tại cửa máy bay, trao những món quà mang dấu ấn địa phương và hãng hàng không.

Rời sân bay Phù Cát, đoàn khách bắt đầu hành trình khám phá Gia Lai trong 5 ngày 4 đêm, với hai đêm lưu trú tại khách sạn LUVIAF Quy Nhơn và hai đêm tại quần thể FLC Quy Nhơn. Lịch trình kết hợp nghỉ dưỡng biển, tham quan Eo Gió, Kỳ Co, tháp Bánh Ít, chùa Ông Núi với khám phá Mang Yang, Biển Hồ và thưởng thức ẩm thực, cà phê cao nguyên.

Hành trình nối biển với cao nguyên cũng cụ thể hóa định hướng gắn kết hàng không với du lịch của địa phương. Du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm trong cùng một chuyến đi, còn các doanh nghiệp lưu trú, lữ hành và dịch vụ có cơ hội hợp tác để khai thác nguồn khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu tại điểm đến.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai tặng hoa và quà cho các du khách quốc tế đến từ Macau (Trung Quốc).

“Chúng tôi tin rằng việc phát triển các đường bay quốc tế cần được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với hệ sinh thái du lịch tại mỗi điểm đến”, đại diện Bamboo Airways chia sẻ. Với chuỗi chuyến bay Macau - Gia Lai, hãng mong muốn kết nối hành khách với các sản phẩm nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của địa phương, bên cạnh việc tạo thuận lợi cho đi lại.

Bamboo Airways và Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối Quy Nhơn với những thị trường quốc tế tiềm năng như Nga, Hàn Quốc. Trên nền tảng hạ tầng hàng không được đầu tư, sự hợp tác giữa hãng bay và doanh nghiệp du lịch được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn khách, tạo thêm cơ hội kinh doanh và góp phần đưa lợi thế kết nối của Gia Lai thành kết quả phát triển cụ thể.