Sân bay Phú Bài hướng tới phục vụ 12 triệu khách mỗi năm

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam ngày 9/11, cơ quan này vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài nằm trên địa bàn phường Phú Bài và phường Hương Thủy, TP Huế. Đây là cảng hàng không quốc tế thuộc mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc, đồng thời là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ảnh: VGP

Quy hoạch công suất 12 triệu hành khách vào năm 2050

Theo phương án đề xuất, trong thời kỳ 2021 - 2030, sân bay Phú Bài được quy hoạch đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất 4 triệu hành khách và 5.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Tổng số vị trí đỗ tàu bay dự kiến khoảng 11 vị trí. Sân bay được quy hoạch khai thác các loại tàu bay đến code E như Airbus A350, Boeing 787, Boeing 777, Airbus A320/A321 và các loại tương đương.

Về phương thức tiếp cận hạ cánh, phương án quy hoạch áp dụng tiêu chuẩn CAT I đối với đầu đường cất hạ cánh 27 và phương thức tiếp cận giản đơn đối với đầu đường cất hạ cánh 09.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay tiếp tục được quy hoạch đạt cấp 4E, với công suất tăng lên 12 triệu hành khách và 24.000 tấn hàng hóa mỗi năm, lần lượt gấp 3 lần và 4,8 lần so với mục tiêu năm 2030.

Số vị trí đỗ tàu bay dự kiến tăng lên 27 vị trí. Sân bay tiếp tục được định hướng khai thác các loại tàu bay đến code E, gồm A350, B787, B777, A320/A321 và các loại tương đương.

Theo phương án quy hoạch đến năm 2050, sân bay áp dụng phương thức tiếp cận hạ cánh CAT I cho các đầu đường cất hạ cánh 27L, 27R và tiếp cận giản đơn đối với các đầu 09R, 09L.

Về nhu cầu sử dụng đất, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất quy hoạch diện tích 514,28 ha cho cả thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng bộ với quy hoạch phát triển thành phố Huế

Theo Cục Hàng không Việt Nam, quy hoạch sân bay Phú Bài giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009 xác định đây là cảng hàng không quốc tế cấp 4E, sân bay quân sự cấp II.

Theo quy hoạch này, công suất sân bay được xác định đạt 5 triệu hành khách/năm vào năm 2020 và 9 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Tuy nhiên, tại Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng điều chỉnh năm 2026, sân bay Phú Bài được quy hoạch đạt cấp 4E, công suất 4 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 12 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Đây cũng là các chỉ tiêu công suất được Cục Hàng không Việt Nam đưa vào phương án quy hoạch sân bay Phú Bài vừa trình Bộ Xây dựng.

Bên cạnh quy hoạch ngành hàng không, quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023 cũng đặt ra định hướng phát triển khu vực thành trung tâm về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Trong đó có nội dung nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, phát triển ga hàng hóa và các đường bay quốc tế, gắn với cảng biển Chân Mây - Lăng Cô.

Theo định hướng quy hoạch của địa phương, thành phố Huế sẽ hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển Chân Mây và sân bay Phú Bài; đồng thời cải tạo, kéo dài đường cất hạ cánh số 1, hoàn thiện hệ thống đường lăn và ưu tiên đầu tư đường cất hạ cánh số 2 trước năm 2030 theo quy hoạch cảng hàng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc lập quy hoạch sân bay Phú Bài thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch vùng và địa phương.

Quy hoạch cũng là cơ sở cho việc đầu tư phát triển sân bay, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa và các yêu cầu về quốc phòng, an ninh tại khu vực miền Trung.

Trong quá trình lập quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam đã trình Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan; đồng thời rà soát, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý.

Đến nay, hồ sơ quy hoạch đã được hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Trần Trọng