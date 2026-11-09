Sân bay Phú Bài có thể đón tới 12 triệu khách/năm, khai thác tàu bay thân rộng

Quy hoạch sân bay đạt cấp 4E, khai thác tàu bay thân rộng

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đề xuất quy hoạch mở rộng hạ tầng khu bay, xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và nhà ga hành khách T3.

Theo phương án quy hoạch trình Bộ Xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài nằm trên địa bàn phường Phú Bài và Hương Thủy (Thành phố Huế), có vị trí, chức năng trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không quốc tế; sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO). Có đủ năng lực khai thác các loại tàu bay như: A350, B787, B777, A320/A321... và các loại tàu bay khác tương đương; đáp ứng công suất 4 triệu hành khách/năm và 5.000 tấn hàng hóa/năm.

Về kết cấu hạ tầng trong sân bay, phương án quy hoạch đề xuất kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu về phía Đông đạt kích thước 3.600x45m, lề vật liệu theo quy định.

Đường lăn song song hiện hữu cũng được cải tạo, kéo dài lên 3.600m, đồng bộ với việc kéo dài đường cất hạ cánh. Tim đường lăn song song cách tim đường cất hạ cánh hiện hữu 182,5m, rộng 23m, có lề vật liệu theo quy định.

Cùng với đó, quy hoạch 6 đường lăn nối từ đường cất hạ cánh về đường lăn song song và 5 đường lăn nối từ đường lăn song song về sân đỗ tàu bay; các đường lăn rộng 23m, kích thước lề vật liệu theo quy định.

Sân đỗ tàu bay hiện hữu được đề xuất mở rộng đáp ứng tối thiểu 11vị trí đỗ tàu bay code E và code C, có thể tiếp tục được mở rộng khi có nhu cầu.

Đối với nhà ga hành khách, quy hoạch tiếp tục khai thác nhà ga T2 hiện hữu. Sân đỗ ô tô phía trước nhà ga được bố trí đáp ứng nhu cầu khai thác 4 triệu hành khách/năm, đồng thời có phương án mở rộng khi cần thiết.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch về phía Tây nhà ga T1 hiện hữu, trên khu đất khoảng 25.000m², đáp ứng công suất 5.000 tấn hàng hóa/năm và sẽ được xây dựng khi có nhu cầu. Hạ tầng nhà ga T1 hiện hữu được tận dụng để phục vụ khai thác hàng không chung.

Xây dựng đường cất hạ cánh số 2, nhà ga T3

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được định hướng đáp ứng công suất 12 triệu hành khách/năm và 24.000 tấn hàng hóa/năm.

Để đáp ứng quy mô khai thác này, phương án quy hoạch đề xuất xây dựng đường cất hạ cánh số 2, song song và cách tim đường cất hạ cánh hiện hữu 230m về phía Bắc với kích thước 3.200x45m,kích thước lề vật liệu theo quy định.

Hệ thống đường lăn đã được quy hoạch ở giai đoạn trước tiếp tục được giữ nguyên. Ngoài ra, sân bay sẽ được bổ sung 4 đường lăn thoát nhanh và 2 đường lăn nối từ đường cất hạ cánh số 2 về đường cất hạ cánh hiện hữu. Các đường lăn có chiều rộng 23m, kích thước lề vật liệu theo quy định.

Sân đỗ tàu bay tiếp tục được mở rộng, đáp ứng tối thiểu 27 vị trí đỗ tàu bay Code E và Code C, có khả năng mở rộng theo nhu cầu khai thác. Quy hoạch cũng bố trí sân đỗ tàu bay tại khu vực trước nhà ga hàng hóa, nhà chứa máy bay (hangar) và khu hàng không chung khi có nhu cầu.

Về hạ tầng nhà ga hành khách, quy hoạch nhà ga T3 mới về phía Đông nhà ga T2, nâng tổng công suất khai thác của hai nhà ga T2 và T3 lên 12 triệu hành khách/năm. Bãi đỗ xe mới được bố trí phía trước nhà ga T3, kết hợp với sân đỗ ô tô nhà ga T2, đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách theo công suất quy hoạch.

Nhà ga hàng hóa được đề xuất mở rộng trên khu đất đã quy hoạch trong giai đoạn 2021-2030, nâng công suất lên 24.000 tấn/năm.

Khu hàng không chung mới cũng được quy hoạch ở phía Đông nhà ga T3, có diện tích khoảng 20.000m², đầu tư xây dựng khi có nhu cầu.

Đáng chú ý, đài kiểm soát không lưu hiện hữu tiếp tục được sử dụng. Các trang thiết bị phục vụ điều hành bay sẽ được đầu tư đồng bộ khi có nhu cầu, bảo đảm yêu cầu khai thác.

Theo phương án đề xuất, tổng diện tích đất quy hoạch cho cả giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 khoảng hơn 514ha.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc lập Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm cụ thể hóa Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch vùng và địa phương.

Quy hoạch cũng là cơ sở đầu tư phát triển cảng, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực miền Trung.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá hồ sơ quy hoạch tuân thủ quy định tại Nghị định 205/2026/NĐ-CP, phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt.

Trên cơ sở đó, cơ quan này đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.