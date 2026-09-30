Sân bay ở Bangkok chật vật giữa cuộc khủng hoảng ngập lụt

Reuters hôm 29/9 cho biết khoảng 5.600 kiện hành lý của hành khách hãng Thai Airways vẫn mắc kẹt tại Suvarnabhumi, trong khi hãng hàng không quốc gia Thái Lan phải cắt giảm mạnh lịch bay vì thiếu nhân lực phục vụ mặt đất.

Trước đó, 69 quân nhân Không quân Hoàng gia Thái Lan đã được điều tới Suvarnabhumi để giúp xử lý tình trạng quá tải. Hãng Thai Airways đặt mục tiêu giải quyết lượng hành lý tồn đọng trong vòng khoảng 72 giờ.

Khoảng 5.600 kiện hành lý của hành khách hãng Thai Airways vẫn mắc kẹt tại Suvarnabhumi. Ảnh: The Nation

Cuộc khủng hoảng chủ yếu xuất phát từ những tác động gián tiếp của ngập lụt như nhiều nhân viên sống tại các khu vực bị ngập không thể tới sân bay, trong khi giao thông trên một số tuyến đường dẫn tới khu vực sân bay bị gián đoạn. Một số tuyến qua Lat Krabang - khu vực phía Đông Bangkok gần Suvarnabhumi, chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng.

Theo đại diện của Thai Airways, trong thời điểm khó khăn nhất, khoảng một nửa lực lượng lao động của hãng không thể đi làm. Năng lực vận hành vì thế giảm mạnh, nhất là các khâu bốc xếp hành lý, hàng hóa và phục vụ máy bay.

Trong hai ngày 27 và 28/9, chưa tới 3% số chuyến cất cánh đúng giờ, khiến hoạt động khai thác bị dồn lại. Hãng này sau đó quyết định giảm khoảng 30% số chuyến khởi hành từ Bangkok để từng bước khôi phục hoạt động.

Trang The Nation cho biết, tính đến sáng 30/9, thêm hàng chục chuyến bay đã bị hủy. Danh sách bị ảnh hưởng trải rộng từ các tuyến nội địa Phuket, Chiang Mai, Khon Kaen, Udon Thani tới những đường bay quốc tế kết nối Bangkok với London (Anh), Frankfurt (Đức), Brussels (Bỉ), Amsterdam (Hà Lan), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Singapore (Singapore), New Delhi (Ấn Độ) và Sydney (Australia).

Khủng hoảng tại sân bay Suvarnabhumi diễn ra sau một trong những đợt mưa nghiêm trọng nhất Bangkok thời gian gần đây. Ảnh: The Nation/Reuters/Thai Enquirer

Suvarnabhumi là sân bay lớn nhất Thái Lan và là một trong những cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng nhất của nước này.

Sau khi nhà ga vệ tinh SAT-1 và đường băng thứ ba đi vào hoạt động, công suất phục vụ của sân bay được nâng từ 45 triệu lên khoảng 65 triệu hành khách mỗi năm, trong khi năng lực khai thác tăng từ 68 lên 94 chuyến bay mỗi giờ.

Khủng hoảng tại sân bay Suvarnabhumi diễn ra sau một trong những đợt mưa nghiêm trọng nhất Bangkok thời gian gần đây. Khoảng 320 mm mưa trút xuống thành phố chỉ trong ba ngày, gần tương đương lượng mưa trung bình của cả tháng 9. Toàn bộ 50 quận của Bangkok đã chịu ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, trong đó nhiều khu vực phía Bắc và phía Đông thành phố ngập sâu.

Giới chức Thái Lan cho biết, nước trên các tuyến đường chính của Bangkok có thể rút đáng kể trong khoảng hai ngày nếu không xuất hiện thêm mưa lớn, nhưng một số khu vực ngập sâu có thể cần tới một tuần mới trở lại bình thường.

Tác động của đợt thiên tai cũng không dừng lại ở Thủ đô Bangkok. Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, mưa lũ từ hôm 16/9 đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có 4 trường hợp tại Bangkok. Hơn 40 tỉnh chịu ảnh hưởng và thiệt hại tại các khu vực được thống kê đã lên tới hàng trăm triệu USD.

Hôm 29/9, nội các Thái Lan thông qua hơn 4 tỷ baht, tương đương khoảng 119 triệu USD, cho công tác khắc phục hậu quả. Chính phủ đồng thời phê duyệt dự án thoát nước dài hạn trị giá khoảng 160 tỷ baht, dự kiến triển khai trong tám năm nhằm tăng khả năng chống ngập cho Bangkok, các tỉnh lân cận và khu vực miền Trung.

Sự cố tại Suvarnabhumi còn đặt thêm sức ép lên ngành du lịch - một trong những động lực quan trọng của kinh tế Thái Lan. Trong chín tháng đầu năm, lượng khách quốc tế tới nước này đạt khoảng 21,28 triệu lượt, giảm 3,12% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, việc cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất nước phải vật lộn với tình trạng hủy chuyến và hành lý tồn đọng đang khiến chính phủ đặc biệt quan tâm.