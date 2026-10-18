Sân bay Long Thành vào chặng nước rút, nỗ lực khơi thông dòng vốn

Giá trị thực hiện đạt 73.870 tỷ đồng

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút với yêu cầu hoàn thành các công trình hạ tầng, bảo đảm nguồn vốn thi công và chuẩn bị các điều kiện vận hành.

Theo báo cáo, đến ngày 12/10, dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 đã đạt giá trị sản lượng thực hiện 73.870 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 86.348 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện có tổng mức đầu tư 99.019 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm chủ đầu tư.

Diện mạo sân bay Long Thành.

Các hạng mục thuộc dự án bao gồm công trình khu bay, sân đỗ tàu bay, hệ thống nhiên liệu, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và các công trình phụ trợ. Đây là những hạng mục hạ tầng quan trọng phục vụ hoạt động khai thác sân bay.

Theo số liệu được công bố, giá trị sản lượng thực hiện của dự án thành phần 3 đạt 73.870 tỷ đồng, tương đương 85,5% tổng giá trị hợp đồng. Trong đó, 16 gói thầu xây lắp có giá trị thực hiện lũy kế 64.454 tỷ đồng, đạt khoảng 83,1% giá trị hợp đồng.

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Về giải ngân, tổng giá trị đã giải ngân của dự án thành phần 3 đạt khoảng 47.055 tỷ đồng, tương đương 54,5% tổng giá trị hợp đồng. Riêng 16 gói thầu xây lắp đã giải ngân khoảng 43.064 tỷ đồng, bằng 51,9% giá trị hợp đồng.

Như vậy, tỷ lệ giải ngân của dự án thành phần 3 thấp hơn khoảng 31 điểm phần trăm so với tỷ lệ thực hiện hợp đồng. Khoảng cách này cho thấy nhu cầu tiếp tục bảo đảm nguồn vốn để thanh toán khối lượng đã hoàn thành, duy trì thi công và triển khai các phần việc còn lại trong thời gian tới.

ACV làm việc với ba ngân hàng lớn về giải ngân

Liên quan đến nguồn vốn thực hiện dự án, vừa qua, ACV đã có buổi làm việc với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc triển khai hợp đồng cấp tín dụng cho dự án thành phần 3.

Trên cơ sở hợp đồng cấp tín dụng ký ngày 1/6/2024, ACV và ba ngân hàng tiến hành cập nhật tình hình thực hiện dự án, rà soát các điều kiện cấp tín dụng còn lại và trao đổi kế hoạch giải ngân. Vietcombank là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn, cùng VietinBank và BIDV tham gia cấp tín dụng hợp vốn.

Nội dung làm việc tập trung vào phương án triển khai hợp đồng tín dụng, hướng tới thống nhất các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu vốn trong giai đoạn cuối của dự án.

Đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ sân bay Long Thành.

Các bên cũng trao đổi về việc xử lý những nội dung còn vướng mắc, bảo đảm sự phối hợp giữa tiến độ thi công, thanh toán khối lượng hoàn thành và kế hoạch giải ngân.

Việc rà soát nguồn vốn diễn ra trong bối cảnh giá trị sản lượng thực hiện của dự án thành phần 3 đã đạt 85,5% tổng giá trị hợp đồng, trong khi tỷ lệ giải ngân mới đạt 54,5%.

Nguồn vốn được bảo đảm kịp thời có ý nghĩa đối với việc thanh toán khối lượng đã thực hiện, duy trì hoạt động thi công và tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

ACV hiện là đơn vị quản lý, khai thác và vận hành 22 cảng hàng không trên cả nước, gồm 10 cảng hàng không quốc tế và 12 cảng hàng không nội địa. Tại dự án Long Thành, doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 với tổng mức đầu tư 99.019 tỷ đồng.

ACV làm việc với các ngân hàng lớn liên quan đến việc giải ngân.

Trong giai đoạn nước rút, việc hoàn thiện các điều kiện cấp tín dụng và đẩy nhanh giải ngân cần được triển khai song song với công tác thi công, kiểm tra hệ thống và chuẩn bị nhân sự vận hành.

Đây là những phần việc có liên quan trực tiếp đến mục tiêu hoàn thành dự án thành phần 3, đồng thời hướng tới đưa Cảng HKQT Long Thành vào khai thác thương mại từ tháng 12/2026 theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, sân bay dự kiến tổ chức ba đợt thử nghiệm vận hành tổng thể (ORAT) trong các tháng 9–10, tháng 11 và tháng 12/2026, nhằm kiểm tra khả năng vận hành của các hệ thống, quy trình và sự phối hợp giữa các đơn vị trước khi khai thác thương mại.

Với thời điểm khai thác dự kiến vào tháng 12/2026, tiến độ hoàn thành các hạng mục, giải ngân vốn và kết quả thử nghiệm vận hành là những yếu tố quan trọng đối với mức độ sẵn sàng của sân bay.

Cảng HKQT Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Theo định hướng quy hoạch, sân bay đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất thiết kế tổng thể 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Dự án giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020, có tổng mức đầu tư 114.450 tỷ đồng, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.