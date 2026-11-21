Thúc đẩy kinh tế phát triển

Dự án xây dựng Sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, nằm trong tốp 16 dự án sân bay được mong chờ nhất thế giới. Hướng tới đưa Sân bay Long Thành trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Sân bay Long Thành cơ bản đã sẵn sàng vận hành đúng kế hoạch.

Theo quy hoạch, Sân bay Long Thành có tổng diện tích 5.000ha, trong đó 2.750ha xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không; 1.050ha phục vụ quốc phòng và hạ tầng dùng chung quân sự-dân dụng; 1.200ha cho các hạng mục phụ trợ, công nghiệp hàng không và thương mại.

Toàn bộ dự án chia làm 3 giai đoạn. Riêng giai đoạn 1, sân bay có công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Khi hoàn thành toàn bộ, Sân bay Long Thành sẽ đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Hệ thống đường băng tại sân bay Long Thành.

Về lợi ích kinh tế, khi dự án đưa vào sử dụng, dự kiến có thể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hằng năm 3-5% cho GDP của nước ta.

Theo PGS, TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Sân bay Long Thành giải quyết rất nhiều vấn đề cơ bản ở tầm quốc gia. Dự án này không chỉ giúp ngành hàng không phát triển mà còn tạo ra “hệ kinh tế sân bay”, mở ra không gian phát triển mới và tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng Đông Nam bộ cũng như cả nước.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Cùng với đó, Sân bay Long Thành không chỉ là một cơ sở hạ tầng quan trọng mà còn là một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp khác, như: Kích thích ngành vận tải và logistics; thúc đẩy ngành du lịch; phát triển khu công nghiệp và công nghệ cao; tăng cường kết nối khu vực; tác động tích cực đến thị trường bất động sản và phát triển mạnh mẽ đô thị sân bay… Không những thế, sân bay này dự kiến sẽ thu hút khoảng 14 nghìn việc làm cho người lao động cùng hàng loạt dịch vụ kèm theo khác.

Băng chuyền hành lý hiện đại tại sân bay Long Thành.

Hoàn thành lắp đặt máy soi chiếu hành lý của hành khách.

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định: Với giá trị, quy mô và những tác động tích cực khi chính thức vận hành, Sân bay Long Thành sẽ tạo ra một làn sóng mới của sự phát triển kinh tế, không chỉ cho Đồng Nai mà còn cho cả vùng Đông Nam Bộ và Việt Nam nói chung. Đây sẽ là một trung tâm kinh tế mới, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và thế giới.

Tăng tốc hoàn thành kết nối giao thông

Hiện nay, tiến độ thi công Sân bay Long Thành đã cơ bản đáp ứng yêu cầu khai thác. Công trường đang gấp rút hoàn tất những công đoạn trước “giờ G”. Ông Nguyễn Đăng Minh, Trưởng ban Khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cho biết: Từ ngày 24-12-2026 đến 27-3-2027, sân bay Long Thành sẽ khai thác khoảng 226 chuyến bay mỗi tuần, do Vietnam Airlines và Vietjet Air thực hiện. Trong đó, với đường bay quốc tế, Vietnam Airlines đăng ký khai thác các đường bay quốc tế với tổng tần suất 44 chuyến/tuần. Sân bay Long Thành sẽ ưu tiên vận hành khu cánh tây và khu vực trung tâm nhà ga hành khách với 4 đảo làm thủ tục check-in.

Chuyến bay Vietnam Airlines đầu tiên từ Nội Bài hạ cánh xuống sân bay Long Thành ngày 19-12-2025.

Về tổ chức chuyển đổi khai thác, theo đề xuất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), lộ trình tổ chức khai thác sân bay Long Thành được chia thành 3 bước:

Bước 1: Từ thời điểm khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (tháng 3-2027), khuyến khích các hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế, bao gồm vận tải hàng hóa, tại Sân bay Long Thành theo nhu cầu.

Bước 2: Trong lịch bay mùa hè 2027 (tháng 3 đến tháng 10-2027), chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm vận tải hàng hóa, sang sân bay Long Thành.

Đoạn mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành kết nối với sân bay sắp hoàn thành.

Bước 3: Từ lịch bay mùa đông 2027 (tháng 10-2027), chuyển các chuyến bay quốc tế còn lại, trừ các đường bay ngắn dưới 1.000 km do hãng hàng không Việt Nam khai thác.

Khi xây dựng Sân bay Long Thành, đòi hỏi cấu trúc hệ thống đường bộ cũng phải thay đổi theo để phục vụ kết nối cho sân bay. Do vậy, để thực hiện mục tiêu và các giai đoạn khai thác, hệ thống hạ tầng, giao thống kết nối tới sân bay Long Thành đã và đang được đẩy mạnh về đích kịp tiến độ.

Theo Sở Xây dựng TP Đồng Nai, các tuyến giao thông kết nối tới sân bay, gồm: Đường T1, T2; tuyến đường 25B, 25C; cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành, cao tốc Bến Lức-Long Thành, quốc lộ 51, Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh… Đến nay, nhiều tuyến đã đưa vào khai thác, hoặc thông xe kỹ thuật; nhiều tuyến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 12-2026 kịp kết nối giao thông tới sân bay.

Quốc lộ 51 kết nối với đường dẫn vào sân bay Long Thành.

Để nâng cao hiệu quả kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho hành khách trong giai đoạn đầu khai thác, ACV còn đề xuất nghiên cứu triển khai các giải pháp ưu tiên đối với hệ thống vận tải kết nối Sân bay Long Thành, đặc biệt trên các hành lang giao thông trọng điểm giữa TP Hồ Chí Minh và sân bay.

Theo đó, các tuyến xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay có thể được xem xét áp dụng cơ chế ưu tiên lưu thông tại một số nút giao thông quan trọng và trên các tuyến kết nối chính, góp phần bảo đảm tính ổn định về thời gian hành trình, nâng cao độ tin cậy của dịch vụ vận tải phục vụ hành khách hàng không.

Đường 25C kết nối sân bay Long Thành sẽ đưa vào sử dụng tháng 11-2026.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, đến thời điểm này, hệ thống giao thông kết nối và các điều kiện phục vụ hành khách cơ bản đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả khai thác, các địa phương, đơn vị liên quan cần tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm, không để bị động, lúng túng khi chính thức vận hành sân bay Long Thành.