Sân bay Long Thành thử nghiệm vận hành toàn diện trước khi khai thác thương mại

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), từ cuối tháng 9 đến ngày 9 tháng 10, sân bay Long Thành triển khai chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT) nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của hệ thống, quy trình và các lực lượng trước khi đưa dự án vào khai thác.

Thông qua thử nghiệm vận hành toàn diện, các đơn vị rà soát quy trình khai thác và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị; đào tạo, hướng dẫn nhân viên làm quen với cơ sở, thiết bị và môi trường làm việc; kiểm tra khả năng vận hành và kết nối giữa các hệ thống; chạy thử quy trình phục vụ hành khách, hành lý, tàu bay và ứng phó tình huống bất thường. Từ đó phát hiện và khắc phục triệt để các vấn đề trước khi chính thức đón những chuyến bay đầu tiên.

Theo đó, các đơn vị đã phối hợp diễn tập tình huống rò rỉ nhiên liệu giả định trong quá trình tiếp nhiên liệu cho tàu bay; xử lý tình huống giả định hành khách cần cấp cứu; mô phỏng và thực hành tại hiện trường tình huống tiếp nhận, phục vụ tàu bay chở hành khách đến từ vùng có dịch; kiểm tra hệ thống bộ đàm PMR tại nhà ga hành khách và khu vực bay.

Qua các đợt diễn tập, kiểm tra, các lực lượng thực hành việc phát hiện, tiếp nhận thông tin, kiểm soát khu vực, phối hợp ứng phó, xử lý tình huống; tiếp nhận phản hồi và ghi nhận kết quả.

Ngoài ra, sân bay Long Thành cũng đã tiến hành chạy thử hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1; hệ thống xử lý hành lý; máy soi chiếu; cầu ống lồng; thang cuốn. Đồng thời đẩy nhanh thi công, hoàn thiện kiến trúc khu vực trung tâm và cánh Tây nhà ga hành khách; lắp đặt quầy làm thủ tục; máy tự làm thủ tục và các trang thiết bị khác.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), để đảm bảo đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại vào tháng 12/2026, từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, sân bay Long Thành triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện. Đợt 1 (tháng 9 đến tháng 10/2026), đợt 2 (tháng 11/2026) và đợt 3 (tháng 12/2026).

Các đợt thử nghiệm, diễn tập sẽ chạy 3 kịch bản toàn diện, bao trùm 4 lĩnh vực cốt lõi: Phục vụ hành khách và giao thông kết nối; phục vụ hành lý; khai thác khu bay; an ninh-an toàn và công nghệ thông tin (ICT). Việc này nhằm đánh giá rủi ro và xác nhận độ sẵn sàng của toàn bộ hệ thống, hạ tầng và nhân sự trước ngày khai trương.

Từ tháng 12 năm nay, ACV sẽ đưa vào khai thác sân bay Long Thành theo nguyên tắc tăng dần quy mô với 3 giai đoạn; trong đó, giai đoạn 1 (từ tháng 12/2026-3/2027) khai thác từ 6-10% công suất thiết kế; giai đoạn 2 (từ tháng 4/2027-10/2027) đạt khoảng 50% công suất thiết kế và giai đoạn 3 (từ sau tháng 10/2027) khai thác 100% công suất thiết kế.

Diễn tập tình huống giả định sân bay Long Thành tiếp nhận và phục vụ tàu bay chở hành khách đến từ vùng có dịch. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo ACV, Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu hàng không), sân bay Long Thành có 16 gói thầu, đến nay tổng giá trị sản lượng thực hiện các gói thầu đạt khoảng 74.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 86% giá trị hợp đồng; trong đó, 4 gói thầu đã hoàn thành, 8 gói thầu đang bám sát tiến độ.

Có 4 gói thầu tại sân bay Long Thành đang nằm trên đường găng tiến độ gồm: Nhà ga hành khách; hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1; nhà để xe. Hiện các đơn vị đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ 4 gói thầu nêu trên, đảm bảo mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác cuối năm nay./.